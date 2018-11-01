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Süresiz nafaka mağdurlarının gözü bakanlarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın “Gündem buluşmaları” kapsamında ele aldıkları süresiz nafaka sorununun çözümünü mağdurlar dört gözle bekliyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:35
Süresiz nafaka mağdurlarının gözü bakanlarda

Süresiz nafaka mağdurları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın “Gündem buluşmaları” kapsamında ele aldıkları süresiz nafaka sorununun çözümünü dört gözle bekliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın “Gündem buluşmaları” kapsamında ele aldıkları süresiz nafaka sorununun çözümünü mağdurlar dört gözle bekliyor. İlgili bakanlıklar tarafından düzenlemenin yapılarak yürürlüğe girmesiyle devam eden davalar başta olmak üzere birçok mağduriyeti ortadan kaldıracak.

Herkesi kapsasın

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu tarafından gazetemize yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Mağduriyetin ancak yasal değişiklikle giderilmesi mümkün. Yapılan çalışmalar ve çalıştay sonuçlarının bir an önce değerlendirilerek, tüm süresiz nafaka mağdurlarını kapsayacak adil, hakkaniyetli ve tarafsız bir süreli nafaka yasasının en hızlı şekilde çıkması gerekiyor.

M.A ise, “Ben şu anda eski eşime 400 TL tedbir nafakası ödüyorum. Yakında mahkeme kararıyla birlikte süresiz nafakaya mahkûm edilmek istemiyorum. Çalışmadan mağdurların mağduriyetini giderecek kararların çıkmasını dört gözle bekliyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 13:35
  1. Süresiz nafaka mağdurları
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. Adalet Bakanlığı
  4. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu

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