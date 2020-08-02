Süresiz nafaka mağdurlarının evlat hasreti yine dinmedi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Akit’e konuşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Mahkemeler babalara çocukları ile görüşme için belirli saatlerde görüntülü konuşma hakkı tanımış fakat gözleri intikam hırsı bürümüş bazı kadınlar numaralarını değiştirerek evlatları babalardan uzaklaştırmış ve adeta olmayan adaletten ve babalardan kaçırmışlardır. Yapanın yanına kâr kalan adalet sistemi buna tedbir almamıştır. Vicdanı olmayana adalet ne yapabilir diyebilirsiniz. Adalet göstermeyen taraftan çocuğu alıp mağdur olana velayeti vererek kılıcının keskin yüzünü adaletsizlik yapanlara gösterse ortada ne velayet sorunu kalır, ne de yüreği evlat hasreti ile yanan mağdurlar kalır” dedi.

Çocukların gözyaşlarının hesabını kim verecek

“Babası ile birlikte oyun oynama hayali kuran çocuğun döktüğü gözyaşının hesabını kimse veremez” diyen Ergincan, “Eski eşinden boşanmış kendisine yeni hayat kurmuş çocukları olmuş babayı nafakasını ödeyemediği için bu bayramda eşinden çocuklarından kopardılar ve bunun adına da adalet koydular. Hırsızların, ayyaşların, esrarcıların, iftiracıların ve gözleri para hırsı bürümüş evlilik avcıları dışarıda kol gezerken, işsizlikten dolayı nafakasını ödeyemeyen gariban hapiste çocuğunun kokusundan ayrı bayram geçirmekte. Babası hapiste olan çocuğun yüreği boşluktadır. Gözleri camda babasına sarılacağı bir günün hasreti ile yanan çocukları bu bayram da üzdünüz. Bayramda evinde babası ile birlikte oyun oynama hayali kuran çocuğun döktüğü gözyaşının hesabını kimse veremez” ifadelerini kullandı.