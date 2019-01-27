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Süresiz nafaka çocukları vuruyor

Sadece 5 ay evli kaldığı eski eşine 10 yıldır nafaka ödeyen baba, “İkinci evliliğimi yaptım. 2 tane çocuğum var. Asgari ücretle çalışıyorum. Bize sadece 860 TL kalıyor. Çocuklarımın ve evimin ihtiyacını karşılayamıyorum” diyor.

27 Ocak 2019 Pazar 11:35
Süresiz nafaka çocukları vuruyor

Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın süresiz nafaka sorununun çözümü için yaptıkları ortak çalışmadan hâlâ bir sonuç çıkmazken, Akit Gazetesi nafaka mağdurlarının acı hikayelerine mercek tutmaya devam ediyor.

Çocuklarım başkalarının kıyafetlerini giyiyor!

Yaklaşık 10 yıldır yoksulluk nafakası ödediğini belirten İbrahim Yılbaş, “İkinci bir evlilik yaptım. İki tane çocuğum var. Benim maaşımdan şu anda 750 TL para kesiliyor. 350 TL nafaka kesintisi var geri kalan kesintide biriken icra borcuna kesiliyor. Hakkımda 18 dava açıldı. Bu yüzden avukat masrafları, dosya paralarını hep ben ödüyorum. Normalde ben nafakayı ödüyordum. Açılan davalar yüzünden çocuklarımın isteklerini karşılayamıyorum. Ailemi geçindiremiyorum. Çocuklarımın rızkı nafakaya, maddi manevi tazminata, avukat ücretlerine, mahkeme masraflarına gidiyor. Nafaka ödemelerim yüzünden çocuklarıma süt ve kıyafet alamıyorum. Benim çocuklarım başkalarının kıyafetlerini giyiyor” diye konuştu.

“Eski eşim sigortasız çalışıyor”

Ben nafakamı düzenli yatırdığım halde hakkımda tutuklama kararı çıkartıldı” diyen Yılbaş, “Şu anda özel bir şirkette inşaatta çalışıyorum, evim kira, eşim ev hanımı. Benim başka gelirim yok, sırtımı yaslayacağım kimsem yok. Eski eşim çalışıyor. Çalıştığı halde, geliri olduğu halde nafaka ödüyorum. Memurları eski eşimin işyerine kontrol için gönderdik, tutanak tuttular. Tutulan tutanakta ‘Kadının çalışmadığı herhangi bir gelir sahibi olmadığı’ ifade edilmiş. İşyeri ile anlaşmış sigortasını yatırmıyor. İşyerinin de işine geliyor bu durum. Ben işyerini biliyorum. Memurlarla konuştuğumda ‘Bir iş yerine yılda bir kere kontrole gidilir. İkinci bir kontrole gitme yetkimiz yok’ dediler. Sırf nafaka yüzünden aile bağlarım bile zayıfladı. Ben kimseden beş kuruş para istemiyorum zaten. Çok şükür kendim çalışıyorum. Gücüm yettiği kadar da çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:35
  1. Adalet Bakanlığı
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. Akit Gazetesi
  4. süresiz nafaka
  5. İbrahim Yılbaş
  6. Nafaka ödemeleri

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