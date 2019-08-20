Süreli malullüklerde yeni rapor şart

Soru: Ben geçen sene malulen emekli oldum. Şimdi köyümdeyim. Bu ay malullük maaşım yatmamış. Nedenini araştırdım, kontrol muayenen varmış dediler. Maaşımı almam için ne yapmalıyım? Maksut Y.

Cevap: SGK tarafından süresiz malullük kararı verilirse malullük maaşı süresiz olarak ödenir. SGK sağlık kurulu, tedaviye bağlı olarak malullük halinin tıbben ortadan kalkacağına kanaat ederse süreli malullük kararı verilebilir. Böyle süreli malullük kararı varsa bu süre dolunca malullük aylığı durdurulur. Bunun adına da kontrol muayenesi denir. Kontrol muayene tarihi konulanlar yani süreli malul kararı verilenler süre dolmadan üç ay önce SGK’dan sevk alarak sağlık kuruluna girip heyet raporu alabilir. Eğer kontrol muayene tarihinin üzerinden üç ay geçmeden yeni heyet raporu alınırsa ve sağlık kurulu da malullüğün devamına karar verirse sigortalıya alamadığı geçmiş maaşları ödenir. Üç ay geçtikten sonra heyete girmiş olanlar, malullük halinin devamına karar verilse bile ödenmeyen dönem için maaş alamazlar. Okurumuza tavsiyemiz, SGK’ya başvurup sevk edildiği hastaneyi öğrenip sağlık raporu düzenlenmesi için derhal heyete girmesidir.