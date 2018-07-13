Sürekli yorgun hissetmenizin nedeni dalak büyümesi olabilir

Dalak karnın sol altında midenin ise hemen arka tarafında bulunur. Vücdu enfeksiyonlu hücrelerden koruyan ve kanı zararlı mikroorganizmalardan arındıran dalak bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla zarar görebilir. Ayrıca ilaçların yan etkileri, kan kanseri, siroz ve lenfoma da dalağın büyümesine neden olabilir.

Sürekli tok hissetmek, hızlı kilo kaybı, karında ağrı ve şişlik, cilt renginin solması, vücudun her darbede ağrıması, üst solunum yolu enfeksiyonlarının hiç geçmemesi, geceleri terleme ve ateşlenme bu hastalığın belirtileri arasındadır.

Erken teşhis dalak büyümesinde önemlidir. Kan testi ve ultrasonla belirlenen bu hastalık kanser yüzünden oluşmuşsa alınmayıp ilaçla tedavi edilir. Fakat ciddi problemlere yol açabilecek şekilde büyüdüyse vücuttan alınır.