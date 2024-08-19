Sürekli yanına kâr kalıyordu! Fatih Altaylı sonunda duvara çarptı

İbrahim Güneş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Fatih Altaylı’ya yönelik sert eleştirilerini ele aldı. Güneş, Kılıçdaroğlu’nun Altaylı’yı yalaka ve kadın düşmanı olmakla suçladığını aktardı. CHP içindeki hançerleme kültürüne dikkat çeken Star yazarı Güneş, Altaylı’nın siyaseti dizayn etme çabalarına değindi. CHP’deki iç çekişmelerin daha da derinleşebileceği öngörüsünde bulunan İbrahim Güneş, şunları kaydetti:

"Golf sopasıyla kadın dövüyor. Yanına kalıyor.

Sokak ortasında polise küfrediyor. Yanına kalıyor.

"Başörtülü avına çıkacağını söylüyor" Yanına kar kalıyor.

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Siyaseti dizayn etmeye çalışıyor.

Kendisi gibi düşünmeyen herkesi "AKP Trolü" diye karalıyor. Yanına kar kalıyor.

Ama sonunda duvara çarptı...

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Youtuber Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevap verdi.

"Merkep"

"Yalaka"

"Kepaze"

"Cinsel tacizci"

"Kadın düşmanı"

"Kalemi, ruhu satılık"

"Müptezel"

"Paranın kölesi"

Kılıçdaroğlu'nun mesajında bundan çok daha fazlası var.

Ancak uzatmaya da gerek yok.

Peki tüm bunlara Altaylı'nın cevabı ne?

Altaylı: "Bana olan kinlerinin temelinde bizim CHP'de Özgür Özel'e verdiğimiz destek var." Diyor. Yani Altaylı açık açık siyaseti dizayn çabalarının içinde olduğunu söylüyor. Ne diyelim, CHP'deki hançerleme tarifesinin bir gün Kılıçdaroğlu'na uygulanması şaşırtıcı değil. Ne de olsa CHP'de herkesin cebinde bir hançer var. Gerektiğinde çıkarıp saplıyor.

Burada bir de "Hançer Pazarı" kurulduğunu unutmamak gerekiyor. Kim kimi hangi çıkarları için hançerliyor ya da destekliyor ona bakmak lazım.

Şimdi Kılıçdaroğlu'nun öfke nöbeti geçiren mesajındaki bir satıra daha dikkat çekmek istiyorum. Kılıçdaroğlu, "Ben, Bu partiyi senin gibi "elinde viski kadehleriyle partime yön veren" alçakların elinden aldım ve Halkın Partisi yaptım." Diye yazdı. Eski CHP Milletvekili Akif Hamza Çebi'den tepki geldi.

"Kılıçdaroğlu partiyi elinden aldığını söylediği 'alçaklar'ı açıklarsa iyi olur." Diye yazdı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı.

Önce kendisinin de nasıl hançerlendiğini hatırlattı.

"Her ne kadar 'Saraya giden CHP'li' iftirası ve diğer tüm iftiralar bana atılırken beni savunmamış olsa da, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Sarayın Adamı' sözlerinin söylenmesine gönlüm razı değil. Ben doğruyu bilir, doğruyu konuşurum. Delikanlılık biz de kalsın." Diye yazdı.

Havasından mı, suyundan mı, huyundan mı bilmiyorum ama bu CHP'de bir hançerleme alışkanlığı olduğu ortada."