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Ekonomi Sürekli çuvallayan bu ‘utanmaz’ isim yine çıkıp tahminde bulundu!
Ekonomi

Sürekli çuvallayan bu ‘utanmaz’ isim yine çıkıp tahminde bulundu!

‘Dolar 30 TL’ye çıkacak’ hatta ‘50 TL bile olabilir’ diyen ancak bütün tahminlerinde çuvallayan bu ‘rezil’ ve ‘utanmaz’ isim hala ortaya çıkıp dolar tahmininde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 12:22:00 -
Sürekli çuvallayan bu ‘utanmaz’ isim yine çıkıp tahminde bulundu!

Daha önce, “Dolar 30 TL hata 50 TL bile olabilir” diyerek muhaliflere evlerini arabalarını sattıran ve parayı dolara bastırtan sözde ekonomist Selçuk Geçer, doların 18 TL altına inmesiyle rezil olmuştu. 

Yine ‘korku’ pompaladı: 20 TL olacak!

Sözde ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında “Benim beklentim yılsonuna kadar dolar kurunun 20 TL olması.” dedi.  

 

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Adamın dedikleri geçde olsa çıkmadımı...

......yemekten vazgeçmez

.......
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