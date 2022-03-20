Sürekli çuvallayan bu ‘utanmaz’ isim yine çıkıp tahminde bulundu!
‘Dolar 30 TL’ye çıkacak’ hatta ‘50 TL bile olabilir’ diyen ancak bütün tahminlerinde çuvallayan bu ‘rezil’ ve ‘utanmaz’ isim hala ortaya çıkıp dolar tahmininde bulunuyor.
Daha önce, “Dolar 30 TL hata 50 TL bile olabilir” diyerek muhaliflere evlerini arabalarını sattıran ve parayı dolara bastırtan sözde ekonomist Selçuk Geçer, doların 18 TL altına inmesiyle rezil olmuştu.
Yine ‘korku’ pompaladı: 20 TL olacak!
Sözde ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında “Benim beklentim yılsonuna kadar dolar kurunun 20 TL olması.” dedi.