Sürekli başınız dönüyorsa dikkat: Kalp yetmezliği sebebi olabilir

Doç. Dr. Halit Yerebakan, Sabah'ta yer alan "Bu belirtiler kalp yetmezliği işareti olabilir" başlıklı yazısında çarpıcı tavsiyelerde bulunduç

İşte o yazısı:

Kendinizi sık sık gözlemleyin! Yorgunluk, baş dönmesi, öksürük, kilo değişikliği gibi belirtiler kalp yetmezliğinin işaretleri olabilir. Bu işaretler günlük hayatınızı etkilemese bile dikkate alıp doktorunuza başvurmanızda fayda var.

Yaşlılarda sık sık kalp yetmezliği görülebiliyor. Kalp yetmezliği denildiğinde kalbin aniden durması gibi bir durum anlaşılsa da aslında kalbin kanı gerektiği şekilde pompalayamadığı anlamına gelir.

Kalp yetmezliği ile karşılaşmak insanların kalp sağlığının önemine daha fazla eğilmeleri için bir uyarıdır. İyi haber, kalp yetmezliği riski yüksek kişilerde bu durum önlenebilir hatta kalp yetmezliği sorunu yaşayanlar iyileşebilir.

65 yaş üstü için risk

Kalbin pompalama işlevini gereği gibi yerine getirememesi kalbin tamamında veya tek bir tarafında görülebilir. Ancak çoğunlukla kalbin en büyük odasının bulunduğu sol taraftaki zayıflık ya da sertlik gibi sorunlar kalp yetmezliğine neden olur. Özellikle 65 yaş üstü kişilerin hastaneye yatış nedenlerinin başında kalp yetmezliği sorunu gelir.

Kalpteki bu problem, kalbin kasılmaları sırasında sol odacıktaki kanın ne kadarının dışarı pompalandığının yüzdesine bakılarak belirlenir. Normal olarak sol odacık kasıldığında kanın yüzde 100'ü dışarı atılmaz. Bu oran ortalama yüzde 50-70 arasında olmalı. Yüzde 49'un altındaki bir oran düşük kabul edilir. Yüzde 40'ın altında bir sonuçsa sol odacığın yeterli miktarda kanı dışarı atamayacak kadar zayıf olduğunu gösterir. Bu durumda da tanı kalp yetmezliği olur.

Ancak yaşlı kişilerde bu oranlar daha farklı okunur. Kalp yetmezliği sorunu yaşayan yaşlılarda sol odacığın kan pompalama oranı yüzde 50 veya üstünde görülebilir. Bu durum odacığa daha az miktarda kan girmesinden kaynaklanır. Sonuç olarak pompalanan kan miktarı da az olur ve kalp yetmezliği ortaya çıkar.

Kalp yetmezliği riskine yakın olabileceğinizi gösteren bazı faktörler var. Yüksek tansiyon, koroner arter hastalığı, obezite ve diyabet önde gelen nedenler. Bunların yanında kalıtsal hastalıklar veya kronik kalp kası hastalıkları da riski artırabiliyor.

Kilo değişikliğine dikkat

İşaretlere dikkat etmek oldukça önemlidir. Belirtiler hafif veya nadir ortaya çıkıyor olabilir. Bu nedenle durumunuzdaki değişiklikleri yakından takip etmelisiniz. Gün içinde görülebilen kilo değişikliği bile vücudunuzda bir sorun olduğu anlamına gelebilir. Baş dönmesi, çabuk yorulma veya öksürük gibi belirtileri de göz ardı etmeyin.

Kalp yetmezliği farklı tiplerde oluşuyor olsa da belirtiler aynıdır. Başlangıçta daha yorgun hissedebilir, eskisi kadar hızlı yürüyemediğinizi fark edebilirsiniz. Ek olarak; hareket halindeyken veya dinleniyorken yaşanan nefes darlığı, bacaklarda ve ayak bileklerinde görülen şişkinlik, kalıcı hale gelen öksürük ve gece uykusundan nefes nefese uyanma gibi belirtiler kalp yetmezliği ile karşı karşıya olduğunuzu anlatıyor olabilir. Belirtiler günlük hayatınızı etkilemiyor olabilir ancak önemsiz oldukları anlamına gelmez. Yaşadığınız her bir belirtiyi, görülme şeklini ve sıklığını not alarak doktorunuzla mutlaka paylaşın.

Kalp yetmezliği tedavisi gelişmeye devam ediyor. Uzmanlar özel tedavi yöntemleri üzerinde çalışıyor olsa da en iyi tedavi yöntemi olarak önleme stratejileri öne çıkıyor. Yani düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, ideal kilo ve sigara ile alkol tüketiminden uzak durmak!