Sürekli ağlayan bebek için ne yapmalı? Bu yöntemlerle ağlayan bebeğinizi kolayca sakinleştirebilirsiniz

Bebeğim Sürekli Ağlıyor Nedeni Ne Olabilir?

Bebekler sadece acıktıkları ya da annelerinin sütü yetmediği için ağlamazlar. Bebeklerin ağlamalarına neden olabilecek çeşitli durumlar vardır:

Rahatsızlık (bebeğin bezinin pis olması, sıcak veya soğuk ortam)

Yorgunluk (fazla ziyaretçi)

Hastalık ya da ağrı

Açlık (yeterli süt alamama, büyümenin hızlanması)

Annenin aldığı ilaçlar, gıdalar, kola, kahve, çay, sigara, bazı yemekler (aromatik, baharatlı, gaz yapıcı vb), bazen inek sütü

Memede süt fazlalığı

Nedensiz ağlama (kolik)

Hipertermi (bebeğin çok giydirilmesi sonucunda oluşan vücut ısısında artış)

Annede meme ve meme başı sorunları

Bebekte memeyi kavrama, emme bozukluğu

Huzursuzluk (anneden ayrılma, yer değişikliği, bakıcı değişikliği vb)

Özellikle büyümenin hızlanmasına bağlı olarak bebeğin artan ihtiyaçları karşılanamazsa, bebekler bir ifade şekli olarak ağlayabilirler. Bebek 2 haftalıkken, 5 haftalıkken ve 3 aylıkken bu durum sıklıkla gözlenebilir. Bu durumda da daha sık emzirme en iyi çözümdür.

Bazı bebekler ise, diğerlerinden çok ağlarlar, daha fazla kucağa alınmak ve taşınmak isterler.

Ağlayan Bebeğinizi Sakinleştirmenin Yolları

Bebekler karnı aç olduğunda kendini ifade etme şekli olarak tek bildiği yöntemi uygular ve ağlar. Neyse ki anne sütü bebekler üzerinde oldukça rahatlatıcı bir etkiye sahip, bu yüzden ağladığı zaman emzirilen bebekler hemen rahatlar. Ayrıca bebeğiniz anne sütü alsa da almasa da onun karnının doyduğundan emin olmalısınız.

Bebeğinize şarkılar söyleyin ve onunla dans edin.

Bebekler daima ritmik seslerden hoşlanırlar. Bebeğiniz ağlamaya başladığında ona ninniler veya sakinleştirici şarkılar söyleyebilir ya da sakinleştirici müzikler dinletebilirsiniz. Ayrıca hafifçe sallanarak birlikte dans edebilirsiniz. Aynı zamanda beyaz gürültü adı verilen seslerin de bebekler üzerinde sakinleştirici etkisi olduğunu belirtelim. Saç kurutma makinesi ve elektrik süpürgesinin çıkardığı ritmik beyaz gürültü sesleri de bebeğinizin rahatlamasına yardımcı olabilir.

Temiz hava herkese iyi gelir, tabii ki bebeklere de!

Temiz havanın da sakinleştirici etkisinden bahsetmeden geçemeyiz. Bebeğinizle temiz havada yürüyüşe çıkmak hem size hem bebeğinize oldukça iyi gelir. Miniğinizi bebek arabasıyla ya da pusetle gezdirmek de kolayca sakinleşmesine yardımcı olur. Özellikle uyku sorunu olan bebekler, temiz havada daha rahat uykuya dalarlar.

Kucağınıza almaktan çekinmeyin.

'Kucağına alma, alışır.' diyenlere kulak asmayın ve bebeğinizi bol bol kucağınıza alın. Bu yakınlığı sağladıktan sonra onun çok kısa süre içinde sakinleştiğine tanık olacaksanız. Bazen bebekler yalnızca kendileriyle ilgilenilmediğinde bile ağlar. Böyle anlarda bebeğinizi kucağınıza alarak onunla ilgilendiğinizi göstermeniz bebeğinizi kolayca sakinleştirir.

Bebek masajı yaparak rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Eminiz ki masaj herkesi rahatlatır ancak bebek masajının yeri apayrı. Sizin dokunuşlarınızla bebeğiniz rahatlar ve kolayca sakinleşir. Bebek masajının nasıl yapıldığına dair uzmanların yayınladığı birçok videoya kolayca ulaşabilir ve bebeğinizin sakinleşmesi için bu masajları deneyebilirsiniz. Bebeğinize ılık bir banyo yaptırmanız da onun sakinleşmesi için oldukça etkili bir yöntem. Banyo sonrasında ona bebek yağı ile masaj yapmayı da deneyebilirsiniz. Anne sütü alan bebekler, annelerinin beslenme düzeninden etkilenir ve bunun sonucunda onlarda gaz oluşabilir. Sindirim sistemi henüz tam anlamıyla gelişmemiş bebeklerde ise gaz, ağlama krizlerine sebep olabilir. Bu yüzden anneler gaz yapabilen nohut, kuru fasulye, mercimek gibi baklagiller ya da brokoli gibi gaz yapan sebzeler tüketirken daha dikkatli olmalı. Bu tür besinleri yedikten sonra bebeğinizde gaz oluştuğunu ve onun rahatsız olduğunu fark ederseniz bu gıdaları tüketmeye bir süre ara vermeyi deneyebilirsiniz.

Ten temasını ve bebeğinize yakın durmayı ihmal etmeyin

Ağlayan bebeğinizi sakinleştirmenin en etkili yöntemlerinden biri de ten teması. Artık doğduğu andan itibaren ten temasının önemini belirten birçok uzman görüşü var. Yine bebeğinizin ağladığı ve sakinleşmediği bir zamanda bebeğinizle ten teması kurabilir, onu kendinize yakın tutmak için kanguru ya da sling kullanmayı deneyebilirsiniz. Size yakın duran ve sizinle temas eden bebeğinizin kolayca sakinleşeceğini göreceksiniz.

Kundak yapmayı da deneyebilirsiniz.

Bebeğinizi yarım kundak denilen şekilde sarmak, ona anne karnındaki sıkışıklık hissini verdiği için oldukça rahatlatır. Bu sayede bebeğinizin kolayca uykuya dalmasına yardımcı olur. Yarım kundak yöntemi haricinde bebeğinizin sakinleşip kolayca uykuya dalmasını istiyorsanız uyuduğu odanın ideal sıcaklıkta ve yeterince karanlık olmasına da dikkat etmelisiniz. Ayrıca uyuduğu yatağın ideal yumuşaklıkta olması da bebeğinizin uyku kalitesini etkiler.