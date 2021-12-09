Sürekli aç hissedenler dikkat! Sebebi bu 3 şey olabilir

Tok olmasına rağmen sürekli yemek yeme isteği olanlara uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi. Aç hissetmenin bir sorun olmadığını, ancak yemek yedikten sonra bile sürekli aç hissedenlerin sağlık problemleri olabileceğini belirten uzmanlar,

"Öncelikle, açlığınızı durdurmanın yollarını arıyorsanız, diyetinize yeterli miktarda protein ekleyin. Protein açısından zengin besinler arasında yumurta, ton balığı, nohut, soya peyniri, badem yağı, yoğurt, mercimek, fıstık ezmesi, kabak çekirdeği ve karides bulunur. İkinci olarak, yeterince dinlenmezseniz de vücudunuz aç hissetmenize neden olan ghrelin üretme eğilimi gösterir. Yetişkin bir insanın günde yedi ila dokuz saat uyuması önerilir. Ayrıca diyetiniz sağlıklı lif ve yağlardan yoksunsa, sık sık aç hissedebilirsiniz. Tükettiğiniz yağ ve lifler sindiriminizi yavaşlatır, böylece daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Orta derecede yavaşlamış sindirimin kötü bir şey olmadığını unutmayın. Bu nedenle açlığınızı kontrol altına almak için lif ve yağ açısından zengin bir diyet tükettiğinizden emin olun. Fındık, zeytinyağı, öğütülmüş keten tohumu, fasulye, avokado, çilek, tam tahıllı brokoli, kuru meyveler, patlamış mısır ve elmaları diyetinize dahil edebilirsiniz" dedi.