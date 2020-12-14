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Siyaset Süreci nasıl sabote edeceklerini şaşırdılar: Yoğun Bakım doluluk oranı yüzde yüze ulaştı
Siyaset

Süreci nasıl sabote edeceklerini şaşırdılar: Yoğun Bakım doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da yoğun bakım doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını öne sürerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı rakamları saklamakla itham etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:44:00 - 2020-12-14 22:47:53
Süreci nasıl sabote edeceklerini şaşırdılar: Yoğun Bakım doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

 Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadele sürecine, 'vatandaşa korku salmaktan' başka katkısı olmayan CHP'lilere bir yenisi daha eklendi. Adana Milletvekili CHP'li Müzeyyen Şevkin, kentte yoğun bakımların yüzde 100 dolu olduğunu, hastaların sıra beklediğini öne sürerek, "Adana'da insanlar ölüme terk ediliyor. Derhal boş hastaneleri açın." yalanına başvurdu.

Belgesiz dayanaksız iftira!

Ölüm rakamlarında olduğu gibi hastane doluluk oranlarında da ellerinde hiçbir belge olmadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı gerçekleri sağlamakla itham eden CHP'nin Adana Milletvekili Şevkin, insanların gözünün içine baka baka şu yalanı söyledi:

"Hiçbir Adanalı yoğun bakımda tek bir yatak bulamıyor. Yoğun bakımlar yüzde 100 doludur. Hasta yatağını geçtik boş sedyenin dahi bulunmadığı kentimizde seferberlik ilan edilmesi şarttır. Bakanlık, daha çok insanımız ölmeden eski hastaneleri pandemi hastanelerine dönüştürmek, gerek Adana’da gerekse Türkiye genelinde yeterli oranda sağlık personeli ataması gerçekleştirmek, görevdeki sağlık personeline azami ölçüde maddi-manevi destek sunmak zorundadır."

'Olağanüstü günler için hazırız'

Yeniakit.com.tr'nin Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise Adana'daki yoğun bakım doluluk oranında şu an için bir sorun yaşanmıyor. Hastaların bakılmaksızın evlerine gönderildiği konusunun külliyen bir yalan olduğunu ifade eden kaynaklar, "Adana'da hali hazırda hastalara yetişememe gibi bir sorun yaşamıyoruz. Yaşanabilecek olağanüstü günlere ilişkin; b,c ve d planlarımız hazır. Sayın vekilin yapmış olduğu açıklama; sürece hiçbir katkı vermeyeceği gibi vatandaşlarımızı korkutmaktan başka hiçbir şeye yaramaz." dedi.

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