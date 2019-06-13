Sürece ‘takoz’ oluyorlar! Kadınları savunmak bunlara kaldı

Taha Emre Özdemir Ankara

Sayıları 2 milyonu aşan süresiz nafaka mağdurlarını görmezden gelen aile karşıtı sözde 'kadınhakları' savunucusu 100 kişi, hazırladıkları metinle bir imza kampanyası başlattı. Aralarında 'sanatçı'ların da olduğu 100 kadın; süresiz nafaka için, "Kadınların kazanılmış hakkına dokunmayın." dedi.

Süresiz nafaka çalışmalarını kaygıyla izliyorlarmış!

Farklı çalışma alanlarından 100 tanınmış kadın nafaka hakkının hiçbir şekilde kısıtlanmaması ve değiştirilmemesi gerektiğini belirttikleri bir metin yayınladı. Süresiz nafakanın süreli hale getirilmesi konusundaki çalışmaları sabote etmek isteyen sözde kadın savunucuları; 6284 sayılı yasayı da savunarak, "Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Av. Hacıeminoğlu: Kampanyayı asla kabul etmiyoruz

Başlatılan imza kampanyasına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sinem Hacıeminoğlu, 'Kadın örgütlerinin yanlış algı oluşturmaya yönelik beyanlarını asla kabul etmiyoruz." diyerek şunları söyledi:

"Kadının nafaka hakkı elinden alınıyor söylemleri külliyen yalandır. Biz, kanunla belirlenecek süreden sonra nafaka ödeme yükümlülüğünün sosyal devlet ilkesi gereği 'devletin yükümlülüğü'nde olmasını savunuyoruz. Kadın örgütlerinin yanlış algı oluşturmaya yönelik beyanlarını asla kabul etmiyoruz."

Kampanyayı imzalayanlar

Kampanyaya imza atanlar arasında 'Oyuncu' Arzum Onan, eski Milletvekili Aylin Nazlıaka, 'Müzisyen' Leman Sam, 'Oyuncu' Müjde Ar, 'Gazeteci' Nevşin Mengü ve 'Gazeteci' Şirin Payzın, gibi tanınmış isimler bulunuyor.

İşte 'süresiz nafaka kadınların kazanılmış hakkıdır.' diyerek imza kampanyası başlatan o liste:

Arzum Onan, Oyuncu

Aslı Tohumcu, Yazar

Ayça Damgacı, Oyuncu

Aylin Aslım, Müzisyen/Besteci

Aylin Nazlıaka, İş İnsanı/Eski Milletvekili

Arzu Çerkezoğlu/ DİSK Genel Başkanı

Aysel Çelikel, Hukukçu/Eski Adalet Bakanı

Ayşe Sözeri Cemal, İş İnsanı

Ayşe Sucu, Gazeteci/Yazar

Ayşegül Tözeren, Edebiyat Eleştirmeni

Ayşenur Arslan, Gazeteci

Bahar Çuhadar, Gazeteci/Yazar

Banu Güven, Gazeteci

Banu Yelkovan, Gazeteci/Spor Yorumcusu

Birhan Keskin, Şair

Binnaz Toprak, Akademisyen/Eski Milletvekili

Buket Uzuner, Yazar

Burcu Karakaş, Gazeteci/Yazar

Büşra Sanay, Gazeteci/Haber Spikeri

Candan Yıldız/ Gazeteci

Ceren Moray, Oyuncu

Deniz Durukan, Şair/Yazar

Deniz Türkali, Oyuncu/Müzisyen

Ece Temelkuran, Gazeteci/Yazar

Elif Ilgaz, Gazeteci

Fatma Akdokur, Akademisyen

Fatma Bostan Ünsal, Akademisyen/Aktivist

Feride Acar, Akademisyen/GREVIO Eski Başkanı, CEDAW Komitesi Eski Başkanı

Feyhan Güver, Karikatürist

Figen Şakacı, Gazeteci/Yazar

Füsun Demirel, Oyuncu/Yönetmen

Gaye Boralıoğlu, Yazar

Gaye Erbatur, Akademisyen/Eski Milletvekili

Gencay Gürün, Eski Milletvekili/Tiyatro Yazarı

Gila Benmayor, Gazeteci

Gül Abus Semerci, Senarist/Yazar/Oyuncu

Gülay Batur, Karikatürist

Hatice Meryem, Yazar

Hazal Kaya, Oyuncu

Hidayet Şefkatli Tuksal, Yazar/Akademisyen

Işılay Saygın, Eski Milletvekili/Eski Devlet Bakanı

Işıl Özgentürk, Senarist/Yazar

İlkay Akkaya, Müzisyen

İlke Kodal, Balerin

Jale Özgentürk, Gazeteci/Yazar

Kezban Hatemi, Hukukçu/ Akil İnsanlar Heyeti Üyesi

Lale Orta, Hakem

Latife Tekin, Yazar

Leman Sam, Müzisyen

Leyla Selen Uçer, Oyuncu

Mehveş Evin, Gazeteci

Melda Onur, Gazeteci/ Eski Milletvekili

Melis Alphan, Gazeteci

Meral Tamer, Gazeteci/Yazar

Mualla Kavuncu, Akademisyen

Müjde Ar, Oyuncu

Nalan Kuruçim, Oyuncu

Nazan Kesal, Oyuncu

Necla Arat, Felsefeci/Kadın Çalışmaları

Necla Zarakol, İş İnsanı

Neslihan Akbulut Arıkan, Antropolog/Akademisyen

Nesrin Nas, Eski Milletvekili/Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı

Nevşin Mengü, Gazeteci

Nilay Yılmaz, Spor Yazarı

Nilhan Antitoros, Hukukçu/ İş İnsanı

Nilüfer Açıkalın, Oyuncu/Yazar

Nur Ger, İş İnsanı/ TÜRKONFED YK Üyesi/ Yanındayız YK Başkanı

Nurcan Akad, Gazeteci

Oya Baydar, Sosyolog/Yazar

Önay Alpago, Hukukçu/Eski Devlet Bakanı

Özge Özpirinçci, Oyuncu

Özlem Yüzak, Gazeteci

Pelin Esmer, Yönetmen

Pınar Öğünç, Gazeteci/Yazar

Ruhat Mengi, Gazeteci/Yazar

Rümeysa Çamdereli, Müzisyen/Aktivist

Selin Şekerci, Oyuncu

Sema Kaygusuz, Yazar

Sena Kaleli, İş İnsanı/Eski Milletvekili

Seray Şahiner, Yazar

Serfiraz Ergun, Gazeteci

Sıla Türköne, Sosyolog

Şebnem Sönmez, Oyuncu

Şenal Sarıhan, Hukukçu/Eski Milletvekili

Şengül Hablemitoğlu, Akademisyen/Yazar

Şirin Payzın, Gazeteci

Tilbe Saran, Oyuncu

Türkan Miçooğulları, Kimyager/ Eski Milletvekili

Ufuk Tarhan, Fütürist/Ekonomist

Ümit Boyner, İş İnsanı/ TÜSİAD Eski Başkanı

Yakın Ertürk, Sosyolog/ BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü

Yasemin Göksu, Müzisyen

Yaşar Seyman, Yazar/BASİSEN Ankara ve İç Anadolu Eski Bölge Başkanı

Yazgülü Aldoğan, Gazeteci/Yazar

Yıldız Ramazanoğlu, Yazar

Zeynep Altıok Akatlı, Yazar/Eski Milletvekili

Zeynep Göğüş, Gazeteci/Yazar

Zeynep Oral, Gazeteci/Yazar

Zeynep Tanbay, Dansçı/Koreograf

Zuhal Olcay, Oyuncu