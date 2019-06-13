Sürece ‘takoz’ oluyorlar! Kadınları savunmak bunlara kaldı
Sözde kadın hakları savunucusu aralarında 'Arzum Onan, Aylin Nazlıaka, Leman Sam, Müjde Ar, Nevşin Mengü ve Şirin Payzın gibi isimlerin de olduğu 100 kadın, süresiz nafaka yasasının düzenlenerek süreli hale getirilmesi çalışmalarına itiraz ederek, imza kampanyası başlattı.13 Haziran 2019 Perşembe 16:02
Taha Emre Özdemir Ankara
Sayıları 2 milyonu aşan süresiz nafaka mağdurlarını görmezden gelen aile karşıtı sözde 'kadınhakları' savunucusu 100 kişi, hazırladıkları metinle bir imza kampanyası başlattı. Aralarında 'sanatçı'ların da olduğu 100 kadın; süresiz nafaka için, "Kadınların kazanılmış hakkına dokunmayın." dedi.
Süresiz nafaka çalışmalarını kaygıyla izliyorlarmış!
Farklı çalışma alanlarından 100 tanınmış kadın nafaka hakkının hiçbir şekilde kısıtlanmaması ve değiştirilmemesi gerektiğini belirttikleri bir metin yayınladı. Süresiz nafakanın süreli hale getirilmesi konusundaki çalışmaları sabote etmek isteyen sözde kadın savunucuları; 6284 sayılı yasayı da savunarak, "Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Av. Hacıeminoğlu: Kampanyayı asla kabul etmiyoruz
Başlatılan imza kampanyasına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sinem Hacıeminoğlu, 'Kadın örgütlerinin yanlış algı oluşturmaya yönelik beyanlarını asla kabul etmiyoruz." diyerek şunları söyledi:
"Kadının nafaka hakkı elinden alınıyor söylemleri külliyen yalandır. Biz, kanunla belirlenecek süreden sonra nafaka ödeme yükümlülüğünün sosyal devlet ilkesi gereği 'devletin yükümlülüğü'nde olmasını savunuyoruz. Kadın örgütlerinin yanlış algı oluşturmaya yönelik beyanlarını asla kabul etmiyoruz."
Kampanyayı imzalayanlar
Kampanyaya imza atanlar arasında 'Oyuncu' Arzum Onan, eski Milletvekili Aylin Nazlıaka, 'Müzisyen' Leman Sam, 'Oyuncu' Müjde Ar, 'Gazeteci' Nevşin Mengü ve 'Gazeteci' Şirin Payzın, gibi tanınmış isimler bulunuyor.
İşte 'süresiz nafaka kadınların kazanılmış hakkıdır.' diyerek imza kampanyası başlatan o liste:
Arzum Onan, Oyuncu
Aslı Tohumcu, Yazar
Ayça Damgacı, Oyuncu
Aylin Aslım, Müzisyen/Besteci
Aylin Nazlıaka, İş İnsanı/Eski Milletvekili
Arzu Çerkezoğlu/ DİSK Genel Başkanı
Aysel Çelikel, Hukukçu/Eski Adalet Bakanı
Ayşe Sözeri Cemal, İş İnsanı
Ayşe Sucu, Gazeteci/Yazar
Ayşegül Tözeren, Edebiyat Eleştirmeni
Ayşenur Arslan, Gazeteci
Bahar Çuhadar, Gazeteci/Yazar
Banu Güven, Gazeteci
Banu Yelkovan, Gazeteci/Spor Yorumcusu
Birhan Keskin, Şair
Binnaz Toprak, Akademisyen/Eski Milletvekili
Buket Uzuner, Yazar
Burcu Karakaş, Gazeteci/Yazar
Büşra Sanay, Gazeteci/Haber Spikeri
Candan Yıldız/ Gazeteci
Ceren Moray, Oyuncu
Deniz Durukan, Şair/Yazar
Deniz Türkali, Oyuncu/Müzisyen
Ece Temelkuran, Gazeteci/Yazar
Elif Ilgaz, Gazeteci
Fatma Akdokur, Akademisyen
Fatma Bostan Ünsal, Akademisyen/Aktivist
Feride Acar, Akademisyen/GREVIO Eski Başkanı, CEDAW Komitesi Eski Başkanı
Feyhan Güver, Karikatürist
Figen Şakacı, Gazeteci/Yazar
Füsun Demirel, Oyuncu/Yönetmen
Gaye Boralıoğlu, Yazar
Gaye Erbatur, Akademisyen/Eski Milletvekili
Gencay Gürün, Eski Milletvekili/Tiyatro Yazarı
Gila Benmayor, Gazeteci
Gül Abus Semerci, Senarist/Yazar/Oyuncu
Gülay Batur, Karikatürist
Hatice Meryem, Yazar
Hazal Kaya, Oyuncu
Hidayet Şefkatli Tuksal, Yazar/Akademisyen
Işılay Saygın, Eski Milletvekili/Eski Devlet Bakanı
Işıl Özgentürk, Senarist/Yazar
İlkay Akkaya, Müzisyen
İlke Kodal, Balerin
Jale Özgentürk, Gazeteci/Yazar
Kezban Hatemi, Hukukçu/ Akil İnsanlar Heyeti Üyesi
Lale Orta, Hakem
Latife Tekin, Yazar
Leman Sam, Müzisyen
Leyla Selen Uçer, Oyuncu
Mehveş Evin, Gazeteci
Melda Onur, Gazeteci/ Eski Milletvekili
Melis Alphan, Gazeteci
Meral Tamer, Gazeteci/Yazar
Mualla Kavuncu, Akademisyen
Müjde Ar, Oyuncu
Nalan Kuruçim, Oyuncu
Nazan Kesal, Oyuncu
Necla Arat, Felsefeci/Kadın Çalışmaları
Necla Zarakol, İş İnsanı
Neslihan Akbulut Arıkan, Antropolog/Akademisyen
Nesrin Nas, Eski Milletvekili/Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı
Nevşin Mengü, Gazeteci
Nilay Yılmaz, Spor Yazarı
Nilhan Antitoros, Hukukçu/ İş İnsanı
Nilüfer Açıkalın, Oyuncu/Yazar
Nur Ger, İş İnsanı/ TÜRKONFED YK Üyesi/ Yanındayız YK Başkanı
Nurcan Akad, Gazeteci
Oya Baydar, Sosyolog/Yazar
Önay Alpago, Hukukçu/Eski Devlet Bakanı
Özge Özpirinçci, Oyuncu
Özlem Yüzak, Gazeteci
Pelin Esmer, Yönetmen
Pınar Öğünç, Gazeteci/Yazar
Ruhat Mengi, Gazeteci/Yazar
Rümeysa Çamdereli, Müzisyen/Aktivist
Selin Şekerci, Oyuncu
Sema Kaygusuz, Yazar
Sena Kaleli, İş İnsanı/Eski Milletvekili
Seray Şahiner, Yazar
Serfiraz Ergun, Gazeteci
Sıla Türköne, Sosyolog
Şebnem Sönmez, Oyuncu
Şenal Sarıhan, Hukukçu/Eski Milletvekili
Şengül Hablemitoğlu, Akademisyen/Yazar
Şirin Payzın, Gazeteci
Tilbe Saran, Oyuncu
Türkan Miçooğulları, Kimyager/ Eski Milletvekili
Ufuk Tarhan, Fütürist/Ekonomist
Ümit Boyner, İş İnsanı/ TÜSİAD Eski Başkanı
Yakın Ertürk, Sosyolog/ BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü
Yasemin Göksu, Müzisyen
Yaşar Seyman, Yazar/BASİSEN Ankara ve İç Anadolu Eski Bölge Başkanı
Yazgülü Aldoğan, Gazeteci/Yazar
Yıldız Ramazanoğlu, Yazar
Zeynep Altıok Akatlı, Yazar/Eski Milletvekili
Zeynep Göğüş, Gazeteci/Yazar
Zeynep Oral, Gazeteci/Yazar
Zeynep Tanbay, Dansçı/Koreograf
Zuhal Olcay, Oyuncu
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