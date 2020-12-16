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Teknoloji Süreç resmen başladı! YouTube, Türkiye kararını duyurdu
Teknoloji

Süreç resmen başladı! YouTube, Türkiye kararını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli video paylaşım sitesi YouTube, Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:47:00 - 2020-12-16 15:51:57
Süreç resmen başladı! YouTube, Türkiye kararını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli video paylaşım sitesi YouTube, Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurdu.

YouTube'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube'da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye'deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

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