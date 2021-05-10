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Medya Süre doluyor! WhatsApp'tan yeni açıklama
Medya

Süre doluyor! WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan büyük tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi kararıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 12:11:00 - 2021-05-10 12:34:42
Süre doluyor! WhatsApp'tan yeni açıklama

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, bir süredir kullanıcılarına 'zorunlu' tuttuğu gizlilik sözleşmesi ile gündemde. 2 milyara yakın kullanıcısı bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp konu ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Son tarih yinelendi

Platform gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını açıkladı. Söz konusu açıklamada kullanıcıların yeni gizlilik politikasını kabul etmeleri için son günün 15 Mayıs olduğu yinelendi.

Bildirim gelecek

Bu tarihten sonra hala bu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp'tan yavaş yavaş sınırlandırılacağın altı çizildi. Buna göre, ilk olarak kullanıcılar sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek.

Sırada sohbet listelerine erişim yasağı

Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellikten de mahrum kalacak.

Ne olmuştu?

WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine erteleme kararı almıştı. Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurmuştu.Sürenin yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha gizlilik sözleşmesinin detayları yeniden gündem oldu.

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