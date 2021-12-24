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Ekonomi Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi
Ekonomi

Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi

Akiş GYO AŞ, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:36:00 -
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi

Şirket, Ocak 2022 itibariyle endekste yer alan tek gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olacak. GYO, kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Ocak 2022 itibariyle yer alan tek gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olacak. AKİŞ GYO AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Durusoy, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Türkiye’de varlık ve piyasa değeri olarak sektörümüzün en büyük oyuncularından biri konumundayız. Sahip olduğumuz ticari gayrimenkullerle geniş sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanları oluşturmaya öncelik veriyoruz. Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmemizle birlikte ise kurumsal yatırımcıların da radarlarına girerek hitap ettiğimiz yatırımcı kitlesini de genişletmiş olacağız.”

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