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“Sürdürülebilirlik ancak yeni teknolojilerle mümkün”

Dünya genelinde nüfusun artması ve kaynakların hızla tükenmesi, gelecek nesiller için büyük tehdit oluşturuyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:48
“Sürdürülebilirlik ancak yeni teknolojilerle mümkün”

Dünya genelinde nüfusun artması ve kaynakların hızla tükenmesi, gelecek nesiller için büyük tehdit oluşturuyor. Dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf edilirken, 2050 yılında 795 milyon insanın açlıkla mücadele edeceği öngörülüyor. Teknolojiden yararlanarak kaynakların verimli kullanılması, tedarik zincirlerinin oluşturulması ve lojistik yönetimi, doğal kaynakların gelecek nesillere ulaştırılmasında büyük önem taşıyor.



Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, doğal kaynakların yanlış kullanılması insanlığın geleceği için büyük tehdit oluşturuyor. Önlem alınmaması durumunda, 2050 yılına kadar her 4 kişiden birinin su kıtlığıyla karşılaşması beklenirken, kaynakların verimli kullanılamaması sebebiyle yaşanan çevresel sorunlar, 795 milyon insanın açlıkla mücadele etmesine neden olacak. Çevreden enerjiye, ekonomiden iş hayatına, tüketimden üretime kadar birçok süreçte önlem alınması gerekiyor. Sunduğu sürdürülebilir teknolojilerle kurumların üretim ve dağıtım aşamalarında kaynaklarını verimli kullanmasını sağlayan Univera, 25 Nisan’da düzenleyeceği Univera Teknoloji Günü’nde sürdürülebilirlik temasını işleyecek.



“Yerli teknolojiler üretimde yüzde 15, depolamada yüzde 20 verimlilik sağlıyor”


Çevre kirliliği, susuzluk ve gıda israfı gibi kaynakların verimli kullanılmaması nedeniyle ortaya çıkan ve dünyanın geleceğini tehdit eden sorunların sürdürülebilir teknolojilerin kullanılmasıyla önlenebileceğine değinen Univera Genel Müdürü Cüneyt Ersin, “Teknolojinin farklı alanlardaki kullanımları, kaynakların doğru yönetilmesiyle ekonomik kalkınmaya ve verimliliğe katkı sağlıyor. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ‘kaynağından’ karşılama yetisini koruması ve en azından bizimle aynı koşullarda yaşaması için, teknoloji büyük önem taşıyor” dedi.



İş dünyasının da kaynakların daha verimli kullanılmasından sorumlu olduğunun altını çizen Ersin, sözlerine şöyle devam etti: “Univera olarak ürettiğimiz yerli yazılımlarla şirketlerin çalışma prensiplerine bağlı olarak ortalama üretim süreçlerinde yüzde 15, lojistik ve depolama süreçlerinde yüzde 20 verimlilik artışı sağlıyoruz. Bu sayede insan gücünden ham maddeye, üründen zamana, tüm kaynakları daha verimli hale getirecek çözümler sunuyoruz.”



Univera Teknoloji Günü’nün bu yılki teması ‘Sürdürülebilir Teknolojiler’


Günümüzün ve geleceğin teknolojilerinin konuşulacağı Univera Teknoloji Günü (UTG), hızlı tüketim, perakende, otomotiv, sağlık, inşaat ve diğer sektörlerden yaklaşık 300 profesyoneli ağırlayacak. 25 Nisan Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinliğe Cem Seymen konuşmacı olarak katılacak.



Bu yıl ‘entegre ekosistemler’ ve ‘sürdürülebilirlik’ konusunun işleneceği UTG, birçok kurumun dijitalleşme konusundaki başarı hikayelerine ve tecrübelerine ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı arasında yer alan ve Avrupa’nın en iyi 10 lojistik teknolojileri şirketi arasında gösterilen Univera’nın düzenlediği etkinlikte, tüm şirketler için kritik olan üretim, satış, lojistik ve dağıtım süreçleri konuşulurken, kurumların dijitalleşme süreçlerinde nelerle karşılaştıkları anlatılacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:48
  1. doğa

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