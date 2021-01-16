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Ekonomi Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor
Ekonomi

Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor

Turkcell, enerji tasarrufuna yönelik geliştirdiği uygulamaları ve gerekli teknolojiyi iş süreçlerinin tüm aşamalarında kullanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:46:00 -
Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor

Hayata geçirdiği projelerle çevresel izini küçülterek enerji faturalarının da azaltılmasına katkı sağlayan Turkcell, geçen yıl 165 milyon kilovatsaati aşan 116 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladı. Doğa ve iklim değişikliği konularının salgınla birlikte daha da önem kazandığı 2020’de Turkcell, çevre dostu sistemlere 28,6 milyon TL değerinde yatırım yaptı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminde enerji tasarrufu, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunun tüm dünya için daha da önem kazandığını belirterek, şunları kaydetti:  “Turkcell olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefine katkı sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyor ve üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Turkcell olarak kararlılıkla uyguladığımız enerji tasarrufu programları ve teknolojileri sayesinde 2020 yılında 116 milyon TL’lik tasarruf sağladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilir bir yaşam için çalışmalarımıza devam edecek, yaptığımız atılımlarla enerji tasarrufu konusunda da diğer şirketlere örnek olmayı hedefliyoruz.”

Enerjim servisi ile tasarruf imkanı

Kurumların enerji tüketimini kontrol altına alan, verimliliklerini artıran ve enerji maliyetlerini düşüren Turkcell Enerjim Servisi ile ilk yatırım maliyetine gerek duymadan enerji tüketimleri anlık olarak takip edilip kontrol altına alınıyor. Turkcell, 69 noktaya kurduğu güneş panelleri ve rüzgar türbinlerine 2020 yılında da yenilerini ekledi ve yenilenebilir enerjiden faydalandığı saha sayısını 125’e çıkararak temiz kaynaklardan enerji tüketimi sağladı. Ekolojik düzeni korumak ve çevresel ayak izini en aza indirmek amacıyla yeşil enerji kaynaklarını kullanan Turkcell, 2030 yılına kadar tüm veri merkezleri, baz istasyonları ve ofis binalarında elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.  İlerleyen dönemlerde de yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edecek olan Turkcell, 2050 yılına kadar tamamen karbon nötr bir şirket haline gelmeyi ve çevre dostu kaynaklardan elektrik tedarik eden bir şirket olmayı hedefliyor.

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