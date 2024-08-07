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Gündem Suratları artık kızarmaz oldu! CHP'nin ''gölge bakanı''na Hatay ayarı
Gündem

Suratları artık kızarmaz oldu! CHP'nin ''gölge bakanı''na Hatay ayarı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 14:59:00 - 2024-08-07 15:21:24
Suratları artık kızarmaz oldu! CHP'nin ''gölge bakanı''na Hatay ayarı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gerçekleştirdiği “Öğretmenler Odası Buluşmaları”ndan esinlenerek yaptığı “Eğitim Buluşmaları” adı altında Hatay'da yaptığı açıklamada; depremden bu yana Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Hatay'da bir tek okul bile yapılmadığını iddia etti. Ancak veriler Özçağdaş'ı yalanlıyor. Çünkü Hatay'da devlet-millet iş birliğiyle 18 ay gibi kısa sürede tam 100 okulun açılışı yapıldı, 137 okulun da yapımı tamamlanmak üzere.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, CHP'nin "çakma bakan/gölge bakan" projesine karşın "vesayet anlayışının bir ürünü" diyerek randevu vermeyeceğini söylediği CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, MEB'e yönelik karalama kampanyasını yalan bilgilerle bu kez Hatay'da sürdürdü.

Milli Eğitim Bakanlığınca, devlet- millet el ele vererek bir buçuk yılda 100 okulun açılışı yapıldığı halde CHP'li Özçağdaş'ın "210 okul yıkılmış ama açılışını yaptıkları bir okul bile yok." iddiası "Açılışı yapılan 100 okulu görmemek için ya kötü niyetli olmak lazım ya da bunu CHP'nin havsalası almıyordur." yorumlarına neden oldu.

Millî Eğitim Bakanlığınca, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2023 yılı içinde Hatay'da 68 tane hafif çelik ve betonarme okul tamamlanarak açılışı yapılırken 2024 yılı içinde ise 32 tane hafif çelik ve betonarme okulun tamamlanarak açılışlarının yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca şuan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 106, hayırseverler tarafından ise devam eden 31 okul inşaatın bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.
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Güçlendirme kapsamında ise 180 okulun tahkiki yapılarak güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sora Aralık 2024 itibarıyla bitirilmesi hedefleniyor.

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