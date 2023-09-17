Sürat teknesi dakikalar içinde küle döndü!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir sürat teknesi seyir halindeyken alev aldı.
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir sürat teknesi seyir halindeyken alev aldı.
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