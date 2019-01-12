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Sürat Pateni Federasyon Kupası yarışları başladı

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:44
Sürat Pateni Federasyon Kupası yarışları başladı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunun faaliyet programında yer alan Sürat Pateni "Short Track" Federasyon Kupası-3 yarışları, Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ankara, Erzurum, Kocaeli ve Ardahan'dan 16 kulüpten 35'i kadın 72 sporcu katılıyor.

Üç ayrı kategoride gerçekleştirilen organizasyon, yarın ödül ve madalya töreniyle sona erecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:44
  1. Federasyon Kupası
  2. short track

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