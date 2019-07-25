Sürat patenciler Erzurum’da güç depoluyor

Üçüncü etap yaz gelişim kampı için Erzurum’u tercih eden Sürat Pateni Milli takımı ile yabancı sporcular, Anadolu’nun Zirvesi’nde güç depoluyor. Milli sporcular, GSİM’yi ziyaret etti.

Sürat Pateni Milli Takımı, üçüncü etap yaz gelişim kampına Erzurum’da devam ediyor. Baş Antrenör Anna Lukanova yönetimindeki Milliler, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Sport Otel’de kam yapan Milli Sporcular ile yabancı sporcular sabah buzda teknik antrenmanları yaparken, öğleden sonra kros, kültür fizik ve fitness çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ay-yıldızlı short trackçılar ile yabancı patenciler Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ettiler. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Short Track Branş Sorumlusu Naci Korucu, İl Temsilcisi Vedat Refayeli ile antrenörler Duygu Kan Belir ile İnan Eren’in de katıldığı ziyaret oldukça neşeli bir ortamda geçti. Aynı zamanda Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Erzurum GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, Sport Track Milli Takımını ve yabancı sporcuları Erzurum’da ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Taşkesenligil, “Erzurum olarak bütün spor branşlarında ilimizi kamp için tercih eden kulüplere ve milli takımlara teşekkür ediyoruz. Buz Pateni Federasyonu Başkanımız Gökhan Özdemir’in destekleri ile de bu yıl üçüncü kez Milli takımımız kamp yapıyor. Yaz Gelişim Kamplarından birine Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ev sahipliği yaparken, iki kampa da Erzurum olarak biz ev sahipliği yapma mutluluğu yaşadık. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve Short Track Milli Takım Kamp Müdürü Vedat Refayeli, kendilerini en güzel şekilde ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e teşekkür etti.

Taşkesenligil’e, “Federasyon Başkanımız Gökhan Özdemir’in selamlarını iletiyorum” diyen Refayeli, yurt içi yarışmaların yanı sıra uluslararası arenada yapılacak olan yarışmalara milli takım olarak çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Refayeli, “Erzurum’da da üç hafta süreyle üçüncü etap kampını yaptık. 3. Etap Yaz Gelişim Kampımız Cumartesi günü bitecek. Bu süreçte günde iki antrenman yaptık.Baş antrenörümüz Anna Lukanova yönetiminde sporcularımız çok iyi çalıştı. İnşallah bu yılda sporcularımız çok başarılı derecelere imza atacaklar. İl Müdürümüz Fuat beye de bizi en güzel şekilde ağırladığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda short track milli takımı ve yabancı konuklara çeşitli hediyeler dağıtan GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, sporculara kazasız belasız bir sezon diledi.