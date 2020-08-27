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Yaşam Sürat Kargo Takip
Yaşam

Sürat Kargo Takip

Sürat Kargo Takip nasıl yapılır? Sürat Kargom nerede? Sürat Kargo takip numarası ile kargo sorgulama gibi detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 00:00:00 -
Sürat Kargo Takip

Sürat Kargo ne zaman kuruldu? Sürat Kargo, 2003 Temmuz ayında kuruldu. 2012’de 19 bölge müdürlüğü, 24 transfer merkezi, 556 şube, 34 nokta, 5 Mobil Şube, 772'nin üstünde mobil dağıtım alanı, 1278 araçlık filosu ile Türkiye’de ve dünyanın 220 ülkesinde alım ve dağıtım hizmetlerini gerçekleştiren bir şirkettir. Sürat Kargo bünyesinde ve 4000’i aşkın personel çalışmaktadır. Sürat kargo Türkiye’de faaliyet gösteren önemli kargo şirketleri arasında yer alıyor.

Sürat Kargo, Türk Milli Takımı'nın ve Bursa Spor'un Resmi Kargo Sponsoru olma özelliğine sahiptir. 

Sürat kargo çalışma saatleri 

Kargo firmalarının çalışma saatleri değişiklik gösterebilir. Sürat kargo çalışma gün ve saatleri ise aşağıdaki gibidir:

SÜRAT kargo tarafından Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır. 

Sürat Kargo Takip nasıl sorgulanır?

Sürat kargo takip işlemleri, şubelerden, internet üzerinden veya telefon kullanılarak yapılabilmektedir. Bu seçeneklerden herhangi biri ile kargonuzu takip etmeniz mümkün.

Sürat kargo takip sayfası için tıklayın

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