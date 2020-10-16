Sur Yapı'dan Türkiye'nin ilk yeşil kampanyası

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, "Mis Gibi Hayat" konseptiyle konut sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk yeşil kampanyasını başlatıyor.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, şirket, dönemsel ihtiyaçlara ve şartlara hitap eden projeler tasarlamak yerine geleceğe miras, her dönem kullanışlı ve yaşanabilir evler inşa ediyor.

Az katlı mimari ile uyumlu sürdürülebilir özel çevre düzenlemeleri ve dış mekanla bütünleşen fonksiyonel yönleriyle öne çıkan projeler hayata geçiren şirket, Türkiye'nin ilk yeşil kampanyasını başlattı.

Açıklamada Mis Gibi Hayat kampanyasına ilişkin değerlendirmeleri yer alan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanya ile tüm projelerde ferahlığı, huzuru ve güveni içinde barındıran, pandemi döneminde yaşama uygun hale getirdikleri çevre düzenlemelerini ön plana çıkardıklarını bildirdi.

Kampanya kapsamında projelerinde tasarladıkları yaşamları anlattıklarını kaydeden Elmas, şu bilgileri verdi:

"Günümüzün değişen şartlarına göre değişen talep ve ihtiyaçları nasıl hayal ederek karşıladığımızı anlatıyoruz. Pandemiyle değişen trendlere getirdiğimiz yenilikçi mimari çözümlere vurgu yapıyoruz. Bu dönemde oluşan ihtiyaçlarla biz de projelerimizi tekrar gözden geçirme fırsatı yakaladık. Aslında planlamamız ve mimari fonksiyonlarımızla pandemi koşullarına çok da uygun projeler inşa ettiğimizi gördük. Üzerine koyduğumuz yeniliklerle birlikte yaşanabilir fonksiyonları anlatmak istedik ve bunu bir kampanya haline getirdik. Böylece de Türkiye'nin ilk yeşil kampanyasını başlattık. Adını da 'Mis Gibi Hayat' koyduk."





- "Az katlı mimari ile uyumlu çevre düzenlemesi"





Altan Elmas, kampanyada her projelerinin bir yaşam vaadi olduğunu anlattıklarını belirterek, "Bu yaşam vaadi birincil olarak az katlı mimari ile uyumlu sürdürülebilir özel çevre düzenlemesi ve ikincil olarak evlerin yaşamla dış mekanı birleştiren fonksiyonel yönleri." açıklamasında bulundu.

Bu fonksiyonel yönlere örnek veren Elmas, "Mesela Sancaktepe'de yer alan Muhit projesinin geniş iç bahçesinin içerisinde insanların yaz-kış aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri her birinin ayrı teması olan 6 adet 10 -30 metrekare arasında değişen açık hava odaları tasarladık. Sadece bu projemizde 42 farklı ağaç ve bitki öğesine yer verdik. Bunlarla birlikte zen bahçeleri, koku odaları, piknik alanları gibi geniş meydanlar oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Elmas, projelerin sadece iç avlusunda değil hemen her köşesinde suyla bütünleşen peyzaj öğelerine yer verdiklerini kaydederek, her projenin bir yaşam vaadi bulunduğunu aktardı.

Kağıthane'deki Tempo City projelerinin mimarisi, 15. katta bulunan şehir manzaralı havuzu, diğer sosyal donatıları ve çevresiyle tempolu dinamik bir yaşam vadettiğini anlatan Elmas, şu bilgileri verdi:

"Maltepe'deki YeşilMavi projemiz ise şehrin içinde hem orman hem deniz manzarası sunuyor. Her projemizde mutlaka geniş peyzaj öğeleriyle, temiz havayla, doğayla iç içe bir alternatif sunuyoruz. Yıllardan gelen bilgi birikimimizi, esnek mesleki zekamızı ve teknolojinin getirdiği imkanları buluşturduk, ‘mis gibi bir hayat’ yaşamak isteyenler için özenle hazırlanmış projelerimizi beğeniye sunduk. Herkesi, kampanyayla sunduğumuz fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz."





- "Projelerimiz pandemi döneminde yüzde 90 doluluğa ulaştı"





Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, pandemi dönemiyle birlikte yakın zamanda teslim ettikleri tüm projelerin kısa sürede yüzde 90 doluluğa ulaştığını bildirdi.

Geçen aylarda teslim edilen Lavender projesinin 3 ayda yüzde 85 doluluğa ulaştığını kaydeden Elmas, birkaç ay öncesinde sahipleriyle buluşan Gölbahçe'de, ondan kısa süre önce teslim edilen İlkbahar'da yüzde 90 doluluk oranının yakalandığını aktardı.

Elmas, normalde teslim sürelerinden bir yıl sonra elde edecekleri bu doluluk oranına çok kısa sürede ulaştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemiyle birlikte bütün projelerimiz çok kısa zamanda yüzde 90 seviyesinin üstünde doluluğa geldi. Bunun temel sebebini sorgulayıp araştırdığımızda Sur Yapı kalitesi ve işçiliğinin payı olduğu gibi, pandemiyle uyumlu olması ama asıl temel tercih nedeninin insana özelleştirdiğimiz çevre düzenlemesi ve peyzaj özellikleri olduğunu gördük. Bu nedenle 'Mis Gibi Hayat' adıyla kampanyamızı hayata geçirdik."





- "2021'i teslim yılı olarak ilan edeceğiz"





Altan Elmas, 2021'de kampanya kapsamında yer alan Sur Yapı projelerini teslim etmeyi planladıklarını belirterek, "Bir yandan teslimine devam ettiğimiz bir yandan da 2021 itibarıyla teslimlerine başlayacağımız projelerimizle 2021'e 'teslim yılı' olarak hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul'da yer alan 9 proje ile Antalya'da inşa edilen Sur Yapı Antalya projesinin kampanya kapsamında yer aldığını aktaran Elmas, söz konusu projelerin konseptlerinin yanı sıra güçlü lokasyonlarıyla da dikkat çektiğini vurguladı.





- Yüzde 20 indirim imkanı





Açıklamada verilen bilgiye göre, kampanyaya dahil olan projelerden Muhit Sancaktepe açık hava odalarıyla, Yeşil Mavi panoramik deniz ve orman manzarasıyla, Topkapı Evleri geniş avlusuyla, Tempo City tempolu bir yaşam vaadiyle, Şehir Konakları açık hava şömineleriyle, Bahçeyaka Ispartakule koku tarlalarıyla, İlkbahar hemen taşınma imkanıyla, Excellence Koşuyolu akıllı evleriyle, Sur Yapı Antalya modern bir şehir yönüyle öne çıkıyor.

Kampanya kapsamında İstanbul projelerinde "tamamı peşin" ya da "peşin ve banka kredili" ödemelerde yüzde 20 indirimle, yüzde 0,99 kredi oranıyla 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor. Antalya projesinde ise tamamı peşin, peşin ve banka kredili alımlarda yüzde 10 indirim ve yüzde 0,99 vade oranıyla 120 aya kadar kredi imkanı müşterileri bekliyor.

Sur Yapı, tüm projelerinde ayrıca firma bünyesinde kişiye özel 48 aya kadar vade farksız ödeme planı imkanı da sunuyor.