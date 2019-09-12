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Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: ”MB’nin ikinci önemli adımından sonra sıra özel bankalarda”

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:34
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: ”MB’nin ikinci önemli adımından sonra sıra özel bankalarda”

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bugün yapılan faiz indirimiyle beraber özel bankalarımızın da konut kredilerinde kamu bankalarına yaklaşacağını düşünüyoruz” dedi.


Konutder Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası’nın ilkini Temmuz ayında yaptığı 425 baz puan faiz indirimini bugün 325 baz puanla devam ettirmesini gayrimenkul sektörü olarak olumlu buluyoruz. Enflasyonun Eylül ve Ekim aylarında da baz etkisiyle yüzde 10’un biraz daha altına düşeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 325 baz puanın temkinli bir duruş olduğunu söyleyebiliriz” dedi.


Son 1 yıl içerisinde mevduatta yüksek faizin olması tabi ki enflasyonla da paralel bir şekilde ticari hayatı çok olumsuz etkilediğini tecrübe ettik” diyen Elmas, “Yatırımları, inşaat sektörünü ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Konut kredileri yıllık yüzde 25 -30 aralığına kadar çıktı. Faiz yüksekliğinin son 1 yılda ciddi anlamda ülke ekonomisini de üretimi de geri çeken bir etkisi olmuş oldu. Ağustos başında hükümetimizin desteğiyle kamu bankaları konut kredilerini 0,99 a çektiler. Bu piyasada hemen karşılık buldu. Ciddi anlamda kamu bankalarına konut kredi talebi oluştu. Ağustos ayının rakamlarında toplam konut kredi portföyü bankalarımızda son 20 aydır ilk defa artı yazmış oldu. 2,6 milyar TL artı bir kredi kullanılmış oldu. Bugün yapılan faiz indirimiyle beraber özel bankalarımızın da konut kredilerinde kamu bankalarına yaklaşacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:34
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