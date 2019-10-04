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SUR YAPI kampanyalarında vites büyüttü! Ayda 3 bin lira öde ev senin olsun

Konut almayan kalmasın mottusundan hareket eden Sur Yapı, faiz kıskacı ve ara taksitler nedeniyle ev satın almak istediği halde alamayan geniş kesimleri de ev sahibi yapacak yeni bir kampanya başlattı. İstanbul ve Antalya’daki toplam 12 Sur Yapı projesinde bir ay geçerli olacak kampanya ile vatandaşlar peşinat ve ara taksitleri olmadan 0.69 vade farkı ve 180 ay azalan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

04 Ekim 2019 Cuma 11:54
SUR YAPI kampanyalarında vites büyüttü! Ayda 3 bin lira öde ev senin olsun

 Akit  Ekonomi 

Türkiye’de bir ilke imza atacaklarını söyleyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, kampanya ile peşinat ve ara ödeme olmadan sadece taksit ödeyerek ev almayı mümkün hale getirdiklerini vurguladı. Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle başlattığı ve kamu bankalarının devam ettirdiği süreci destekleyen bir kampanya düzenlediklerini söyleyen Altan Elmas, “Talep ve arzı buluşturacağına inandığımız bir kampanya hazırladık. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak peşinat ya da ara ödemelere takılan bir kesimin konut sahibi olmasını kolaylaştırıyoruz. Türkiye gibi genç nüfus kitlesine sahip bir ülkede doğal bir talep zaten var. Bu kampanyayla geniş kitlelerin talebini karşılamayı planlıyoruz” dedi.

İşte kampanyanın detayları

Tüm Sur Yapı projelerini kapsayan kampanyanın İstanbul ayağındaki satışlarda yüzde 15 indirim uygulanıyor. Dairenin satış fiyatının yüzde 50’lik kısmı için 180 ayda 0.69 vade ile kamu bankaları ve iki katılım bankasından banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50’lik kısım için de Sur Yapı bünyesinde 120 ayda 0.69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkânı sunuluyor. Böylece vatandaşlar ne peşinat ödüyor ne de ara taksit ödeme stresine giriyor. Direkt taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Anahtar teslim projeler için de geçerli olan kampanyanın Antalya ayağında ise yüzde 15 indirim uygulanmadan diğer prosedürler geçerli olacak.  

Hem indirim var hem de uzun vade

Altan Elmas, peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi olma fırsatının detaylarını şöyle anlattı: “Türkiye’de ilk defa tamamı taksitlerle ödenebilecek bir planla kampanya yapıyoruz. Örnek olarak liste fiyatı 563 bin TL olan 2+1 bir daireye öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapıyoruz. İndirimli satış fiyatı 478 bin 550 lira oluyor. Bunun yarısı için 180 aya varan 0.69 vade farkı ile banka kredisi kullandırıyoruz. Bankaya ödenecek taksit 2 bin 325 lira oluyor. Geri kalanını ise 120 ayda 0.69 vade oranı ile taksitlendiriyoruz. Sur Yapı taksiti de 2 bin 939 lira oluyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı 5 bin 264 lira. 120 ay sonrasında müşteri taksiti 5.264 TL yerine 2 bin 325 liraya düşüyor. 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor ve alternatif planlar da sunuyoruz.”

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 11:54
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas
  4. Konutder-Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas
  5. Merkez Bankası
  6. Tüm Sur Yapı projeleri

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