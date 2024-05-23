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Spor Süpriz bir isim listede! Ali Koç yönetim listesini açıkladı
Spor

Süpriz bir isim listede! Ali Koç yönetim listesini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 16:54:56 - 2024-05-23 16:54:56
Süpriz bir isim listede! Ali Koç yönetim listesini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde 21 kişilik yönetim listesini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, 21 kişilik yönetim listesini açıkladı.

Listede Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki Yer almıyor.

İşte 21 kişilik liste;

1-Erol Bilecik
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2- Burak Ç. Kızılhan

3- A. Sertaç Komsuoğlu

4- Acun Ilıcalı

5- Ahmet Ketenci

6- Alper Alpoğlu

7- Cenk Öztanık

8- Eren Dişli

9- Ergun Özen

10- Esin Güral Argat

11- Fethi Pekin

12- Hakan Safi

13- Hamdi Akın

14- Hulusi Bengü

15- Hüseyin Bozkurt

16- M. Kemal Danabaş

17- Mehmet S. Dereli

18- Nedim Keçeli

19- Özgür Özaktaç

20- Rıfat Perahya

21- Selma A. Rodopman

 

ACUN ILICALI YER ALDI!

Yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Ali Koç'un toplantısında yer aldı.

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