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Türkiye'yi terk ediyor: Gece geç saatlerde İsmail Kartal bombası patladı! İşte yeni takımı

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Türkiye'yi terk ediyor: Gece geç saatlerde İsmail Kartal bombası patladı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın sürpriz bir talibi çıktı. İsmail Kartal aldığı resmi teklif sonrası görüşmelere başladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Türkiye'yi terk ediyor: Gece geç saatlerde İsmail Kartal bombası patladı! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye veda eden İsmail Kartal sürpriz bir maceraya atılabilir. İşte gece geç saatlerdeki İsmail Kartal gelişmesinin ayrıntıları...

#2
Foto - Türkiye'yi terk ediyor: Gece geç saatlerde İsmail Kartal bombası patladı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden ve karşılıklı anlaşmayla yollarını ayıran İsmail Kartal'a yeniden İran yolu göründü. Tecrübeli teknik adam, Ajansspor'a göre Tractor FC'den resmi teklif aldı.

#3
Foto - Türkiye'yi terk ediyor: Gece geç saatlerde İsmail Kartal bombası patladı! İşte yeni takımı

İran ekibi yaptığı teklif sonrası İsmail Kartal ile görüşmelere resmen başladı. Tecrübeli teknik adamın Tractor FC'ye vereceği cevap merak konusu.

#4
Foto - Türkiye'yi terk ediyor: Gece geç saatlerde İsmail Kartal bombası patladı! İşte yeni takımı

Hatırlanacağı üzere İsmail Kartal, 27 Ocak 2025 tarihinde Persepolis FC'ye imza atmış ve sezon sonuna kadar takımda kalmıştı.

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