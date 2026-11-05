Türkiye'yi terk ediyor: Gece geç saatlerde İsmail Kartal bombası patladı! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın sürpriz bir talibi çıktı. İsmail Kartal aldığı resmi teklif sonrası görüşmelere başladı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'ın sürpriz bir talibi çıktı. İsmail Kartal aldığı resmi teklif sonrası görüşmelere başladı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye veda eden İsmail Kartal sürpriz bir maceraya atılabilir. İşte gece geç saatlerdeki İsmail Kartal gelişmesinin ayrıntıları...
Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden ve karşılıklı anlaşmayla yollarını ayıran İsmail Kartal'a yeniden İran yolu göründü. Tecrübeli teknik adam, Ajansspor'a göre Tractor FC'den resmi teklif aldı.
İran ekibi yaptığı teklif sonrası İsmail Kartal ile görüşmelere resmen başladı. Tecrübeli teknik adamın Tractor FC'ye vereceği cevap merak konusu.
Hatırlanacağı üzere İsmail Kartal, 27 Ocak 2025 tarihinde Persepolis FC'ye imza atmış ve sezon sonuna kadar takımda kalmıştı.
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