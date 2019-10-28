Şüpheyle durdurulan minibüsteki 31 kişi yakalandı
Niğde'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik Gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 16'sı Afganistan, 15'i de Pakistan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Niğde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Minibüs sürücü B.Ö. ise gözaltına alındı.