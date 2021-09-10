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Yerel Şüpheliyi kovalayan polis ekibi kaza yaptı
Yerel

Şüpheliyi kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden polis otosu kaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 04:51:00 -
Şüpheliyi kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan 19 A 5432 plakalı trafik ekibi, Hamit Kaplan Caddesi'nden Stat Kavşağı'na ilerleyen 68 FN 108 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobili kullanan Onur G., polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekibi de otomobili durdurmak için takibe başladı. Kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis aracı, önce bir otomobile ardından ağaca çarparak devrildi.

Bir polis memuru araçta sıkıştı

Kazada 2 polis yaralanırken, polis memuru Ahmet K. ise polis otomobilinde sıkıştı. Yaralı polislerden Süleyman T, çevredekiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet K., itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağ bacağının kırıldığı öğrenilen Ahmet K. ve Süleyman T., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası, kaçan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Onur G. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, kaza nedeniyle Gazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan polis aracının yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.

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