  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bilgisayar satışları sıralaması: 2023 lideri Lenovo oldu, reklamları ile rakibi solladı! Türk vatandaşları satın aldı

Almanya'da bu olay herkesi şok etti: esrar kullanımı yasallaşıyor! İkna isteği, söz konusu konu kapanmadı!

İngilizleri şok eden Türk silahı! 40 İHA'yı aynı anda düşürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl sonunda ekonomide rahatlama başlayacak

İngiliz ünlü isim, İngiltere ve İsrail'e tepki gösterdi: Kraliyet nişanını çöpe attı! İki ülke işbirliği yaptı

Türk uçaksavarlar Almanya'yı sallamaya gidiyor! Dünya CANİK'i bekliyor

Elektrikli Hyunda devi KONA Türkiye'de resmen satışta: kısa sürede tüm ülkeyi etkisi altına alacak! İşte fiyatı

Bakan Şimşek'ten FATF kararı sonrası ilk mesaj: Türkiye son eşiğe geçti!

Havacılık sektörü tedarik zinciri neden bu kadar zor? Şirket kararını değerlendirdi: İlgili bir düzenleme yapılacak

İki ülke Milli Muharip Uçak'ı engellemek için harekete geçecek! Biri neyse de diğer ülke herkesi şaşırttı
Yaşam Şüpheliler bekçiyi vurdu
Yaşam

Şüpheliler bekçiyi vurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-24 03:18:00 -
Şüpheliler bekçiyi vurdu

Kağıthane’de şüphe üzerine motosikletli 2 kişiyi durdurmak isteyen bekçi vuruldu.

Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.

Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23