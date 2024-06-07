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Yerel Şüpheli valiz paniğe neden oldu
Yerel

Şüpheli valiz paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-07 23:59:00 - 2024-06-08 00:19:13
Şüpheli valiz paniğe neden oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yürüyüş yolundaki şüpheli valiz, paniğe neden oldu.

Olay, yürüyüş yolu Fevziye Camisi önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde bırakıldığı öğrenilen valizi fark eden esnaf, kimse almayınca akşam saatlerinde 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanları, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra özel elbise giyerek fünye ile çantayı patlattı.

Cadde ise tekrar trafiğe çıktı. çantayı gören esnaf, "Valizi sabah 9.45 civarlarında bıraktılar. '20 dakikaya geleceğiz' deyip gelmeyince, polis ekiplerine haber verdim" dedi.

Patlatılan çantanın içinden kıyafetler çıktı.

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