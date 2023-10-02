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Yerel Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
Yerel

Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 00:26:00 -
Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Kastamonu’da yol kenarında unutulan şüpheli valiz, polis ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Olay, Kuzeykent Mahallesi Kuzeykent İş Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinde yol kenarında unutulan valizi gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alandan vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yerine intikal eden bomba imha uzmanı tarafından şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

Yapılan incelemelerde patlatılan valizin içerisinde kitap ve kıyafetlerin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından, yapılan incelemelerin ardından valizdeki eşyalar incelenmek üzere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

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