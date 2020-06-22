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Aktüel

Şüpheli şahısların üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahısların yapılan üst aramasında uyuşturucu ve silah çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:19:40 -
Şüpheli şahısların üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahısların yapılan üst aramasında uyuşturucu ve silah çıktı.


Olay, Ege Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ‘ne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Şahısların yapılan sorgulamalarında R.B. olduğu anlaşılan şahsın yapılan üst aramasında 1 adet silah ve silah ait 4 fişek ele geçirildi. Kontrol esnasında ekipleri gören başka bir kişinin ise şüpheli hareketler sergilemesi üzerine üst araması yapıldı. M.Ş.T.’nin yapılan üst aramasında 1 adet silah, silaha ait 1 adet şarjör ile 2 fişek, ayrıca 180 gram esrar maddesini de ele geçirildi. Her iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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