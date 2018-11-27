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Şüpheli şahıs ateş açtı: Yaralı askerler var

Antalya Aksu'da hakkında yakalama kararı bulunan Abdullah Özer isimli şahıs, operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Şahıs vurularak öldürüldü.

27 Kasım 2018 Salı 15:55
Şüpheli şahıs ateş açtı: Yaralı askerler var

Olay, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesinde meydana geldi. İlçede daha önce bir astsubayı tüfekle yaralama suçundan aranan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Jandarmayı fark eden şüpheli, ormanlık alana kaçtı. Abdullah Özer, kendisini takip eden jandarmaya ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine Abdullah Özer vurularak öldü.

Yaralı askerler Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle AkdenizÜniversitesi Hastanesi getirildi. Askerler, ilk müdahalelerinin ardından ameliyata alındı. Abdullah Özer'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:55
  1. Antalya
  2. abdullah özer

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  • nooooonooooo43 dk önce
    bütün gün boyunca okuduğun en güzel haber, yakalansa serbest kalacaktı
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