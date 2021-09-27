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Yerel Şüpheli ölümü görmek için yarıştılar
Yerel

Şüpheli ölümü görmek için yarıştılar

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin direksiyonu başında hayatını kaybeden vatandaşı görmek için çevredeki insanlar birbiriyle yarıştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 01:13:00 -

Konyaaltı'nda aracının direksiyonunda fenalaşan bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Şahsın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, o dakikalarda ilginç görüntüler oluştu. Etraftaki vatandaşlar, araç içerisindeki cansız bedeni görmek için büyük çaba sarf etti.

Ablası büyük üzüntü yaşadı

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. Cadde üzerinde saat 20.30 sıralarında cadde üzerinde park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Çetin Gamsız (61), olduğu öğrenilen kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti.
Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup otomobilin yanına gelen Gamsız'ın ablası büyük üzüntü yaşadı.

Adamı görmeye çalıştılar

Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bir kadın vatandaş, cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin cenazeyi kapatmak için kurduğu brandanın altına doğru eğilerek baktığı gözlendi. Çetin Gamsız'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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