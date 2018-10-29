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Şüphe üzerine gözaltına alındı, cezaevine konuldu

İzmir'de uyuşturucu sattığı iddialarıyla gözaltına alınan 1 şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:23
Şüphe üzerine gözaltına alındı, cezaevine konuldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde KOM Çeşme Grup Amirliği tarafından uyuşturucu sattığı iddialarıyla gözaltına alınan 1 şahıs, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Madde sattığı 5 kişi de yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde şüphe üzerine H.D.İ. (22) adlı şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, H.D.İ.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. H.D.İ.'yi gözaltına alan KOM ekipleri, yaptıkları sorgulama sonucunda zanlının uyuşturucu madde sattığı 5 şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 5 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

5 zanlıya uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve üzerinde uyuşturucu madde bulunan H.D.İ., sorgulamasının tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. Zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:23
  1. İzmir
  2. KOM Çeşme Grup Amirliği
  3. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)
  4. uyuşturucu madde
  5. uyuşturucu madde kullanmak suçu

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