Şüphe üzerine durdurulan araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı! Gözaltılar var İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan otomobilden 36,5 kilogram esrar ele geçirildi.

İzmir'in Dikili ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Kovalamaca sonucu durduruldu Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurmaya çalıştı. İhtara uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonrası durduruldu. Araçtaki aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. B.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. 3 kişi gözaltına alındı Zanlıların adreslerinde 36,5 kilogram esrar, 20 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulundu. Soruşturma kapsamında Z.Y, N.Y. ve A.M. de gözaltına alındı.

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