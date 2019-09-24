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Şüphe üzerine durdurulan araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı! Gözaltılar var

İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan otomobilden 36,5 kilogram esrar ele geçirildi.

24 Eylül 2019 Salı 17:16
Şüphe üzerine durdurulan araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı! Gözaltılar var

İzmir'in Dikili ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Kovalamaca sonucu durduruldu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurmaya çalıştı.

İhtara uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonrası durduruldu.

Araçtaki aramada 1,5 kilogram esrar ele geçirildi. B.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

3 kişi gözaltına alındı

Zanlıların adreslerinde 36,5 kilogram esrar, 20 gram kenevir tohumu ve hassas terazi bulundu.

Soruşturma kapsamında Z.Y, N.Y. ve A.M. de gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 17:16
  1. İzmir'in Dikili ilçesi
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. İl Jandarma Komutanlığı
  4. Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri
  5. kenevir tohumu
  6. esrar

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