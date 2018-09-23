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Şüphe üzerine durdurulan araçtan çıkanlar polisleri şok etti!

Bilecik'te polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu maddeler, başkasına ait sürücü belgesi, tabanca mermileri ve muşta ele geçirildi.

23 Eylül 2018 Pazar 17:26
Şüphe üzerine durdurulan araçtan çıkanlar polisleri şok etti!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

POLİSLER ŞOK OLDU

Edinilen bilgiye göre, gece devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri 42 T 2542 plakalı aracı durdurdular. Araçta bulunan şüpheliler A.E. ve U.B. üzerinde yapılan aramalarda 0.66 gr bonzai, 2 adet extacy hap, daha önceden kayıp müracaatı verilmiş başkasına ait sürücü belgesi, 9x19 mm çapında 2 adet tabanca mermisi, 1 adet 6136 sayılı kanuna aykırı muşta ve 152.83 gr bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.E. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli U.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:26
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  2. İlçe Emniyet Müdürlüğü
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  4. bonzai
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  6. sürücü belgesi
  7. tabanca mermisi
  8. muşta
  9. Bilecik M tipi kapalı cezaevi

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