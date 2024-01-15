  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 10 terörist öldürüldü

Gazze kasabı Netanyahu'dan 'ateşkes' açıklaması

ABD'nin İsrail'e karşı sabrı tükendi! Biden Netanyahu'nun yüzüne telefonu kapattı

TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplanıyor! Terör tezkeresi okunu oylanacak...

Özgür Özel'e şok! CHP'li Belediye Başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti

Doublepoint, WowMouse bu hareketi teknoloji piyasasına damga vurdu: Android akıllı saatleri fareye dönüştürüyor!

Yunanistan'ın uykuları kaçtı! Yunan bakan: Türkiye'nin geldiği noktaya dikkat çekti! TB2 SİHA - İHA korkusu sardı

Borçlarını ödeyemedi! Alacaklılar belli oldu! Köklü havayolu firması, 25 uçağını sattı! iflas etti demeye ramak var

Nusaybin ilçe sınırında hareketli saatler! Terör inleri vuruluyor

Çok sert Yemen açıklaması: Bu bir Amerikan aptallığı
Yerel Şüphe üzerine durdurulan araçta 31 adet tabanca yakalandı
Yerel

Şüphe üzerine durdurulan araçta 31 adet tabanca yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-15 06:48:00 -
Şüphe üzerine durdurulan araçta 31 adet tabanca yakalandı

Konya’nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta 31 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ankara-Konya Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Durdurulan araçta yapılan aramada 31 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

Araçta bulunan M.K. ve C.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da petrol olduğunu düşünüyorlar! Hükümetten aramak için izin istediler
Konya'da petrol olduğunu düşünüyorlar! Hükümetten aramak için izin istediler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konya'da petrol olduğunu düşünüyorlar! Hükümetten aramak için izin istediler

O iki ülkenin vatandaşları Konya'dan toprak satın alamıyor! İşte sebebi...
O iki ülkenin vatandaşları Konya'dan toprak satın alamıyor! İşte sebebi...

Ekonomi

O iki ülkenin vatandaşları Konya'dan toprak satın alamıyor! İşte sebebi...

Konya'da cezaevi firarisi evin tuvalet havalandırmasında sıkıştı! Ben baba olmak istemiyorum diye bağırdı
Konya'da cezaevi firarisi evin tuvalet havalandırmasında sıkıştı! Ben baba olmak istemiyorum diye bağırdı

Aktüel

Konya'da cezaevi firarisi evin tuvalet havalandırmasında sıkıştı! Ben baba olmak istemiyorum diye bağırdı

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Yerel

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Dünyada bir ilk! Konya'da bulundu: Yeni ismi belli oldu!
Dünyada bir ilk! Konya'da bulundu: Yeni ismi belli oldu!

Yerel

Dünyada bir ilk! Konya'da bulundu: Yeni ismi belli oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23