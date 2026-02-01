Din istismarının resmidir... Umreden geldi içkili mekânda yemek verdi

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği günden beri ismi skandallarla anılan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın bir rezaleti daha patlak verdi. Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle alkolü bıraktığını ve namaza başladığını belirten Özcan’ın, umreden döner dönmez ayağının tozuyla belediye bütçesiyle yandaşlarına içkili yemek ısmarladığı ortaya çıktı. 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü bahanesiyle yandaşlara ait Saki isimli içkili restoranda organize edilen yemekte, yerel gazetecilere alkolün su gibi aktığı israf sofrası kurulduğu öğrenildi. CHP’li Özcan’ın talimatıyla ve ‘Doğrudan Temin’ yöntemiyle düzenlenen yemek organizasyonu için içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediye bütçesinden KDV dâhil 212 bin 400 lira çıktığı öğrenildi. İçkili yemek organizasyonu 10 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşirken, belediyenin buna ilişkin hizmet alımının ise 16 Ocak’ta yapılması ayrı bir ahlaksızlık olarak tarihe geçti. İçkinin su gibi aktığı yemeğe ilişkin paylaşımlar yapan fondaş gazetecilerin ifadeleri de dikkat çekti. Yapılan paylaşımlarda Bolu Belediyesine ait hiçbir ifade yer almazken, davetlilerin tamamının “Bolu Gazeteciler ve Yazarlar Derneği” üyelerinden oluşması, “Bolu’nun mu yoksa Tanju’nun mu gazetecileri” sorusunu beraberinde getirdi!