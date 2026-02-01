  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi Trump'ın enerji eşkıyalığı: Kaçırdığı liderin petrolünü dünyaya pazarlıyor! 8 ülkeden ortak İsrail tepkisi! Aralarında Türkiye de var! Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı! Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti Alın size Batı medeniyeti! Çaycılıktan memurluğa! Muhittin Böcek’in metresinin jet yükselişi ‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Spor Maaşı dudak uçuklattı! Juventus, Kenan Yıldız için servet ödeyecek
Spor

Maaşı dudak uçuklattı! Juventus, Kenan Yıldız için servet ödeyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Maaşı dudak uçuklattı! Juventus, Kenan Yıldız için servet ödeyecek

Torino'da "Altın Çocuk" Kenan Yıldız için hazine dairesinin kapıları ardına kadar açıldı! Juventus, Avrupa devlerinin iştahını kabartan milli gururumuzun geleceğini garanti altına almak için kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlılar, 10 numarayı teslim ettikleri Kenan'a şimdi de krallara layık bir maaş veriyor.

La Gazzetta dello Sport’un manşetlerine taşıdığı habere göre; Juventus yönetimi, Kenan Yıldız'ı takımın en çok kazanan isimleri kategorisine yükselterek sadakatini ödüllendirdi.

İtalya'da Kenan Yıldız fırtınası sözleşmeyle taçlanıyor! Juventus, uzun süredir Avrupa kulüplerinin radarında olan 20 yaşındaki milli yıldızımız ile 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Mevcut kontratında takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Kenan’ın maaşı, atılacak yeni imzayla tam 3.5 katına çıkıyor. 1.7 milyon euro kazanan genç yetenek, artık yıllık 6 milyon euroyu cebine koyacak.

İtalyan ekibi Juventus, uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Kenan Yıldız ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. İtalyan basınında yer alan habere göre yeni sözleşmeyle birlikte Kenan Yıldız'ın yeni maaşı, mevcut kontratının 3.5 katı olacak. Kısa süre içinde başarılı futbolcunun yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.  

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'un en önemli isimlerinden biri olan Kenan Yıldız kulübüyle sözleşmesini yeniliyor.

Juventus'a Bayern Münih altyapısından transfer olan ve 2023'te A takıma yükselen milli futbolcu, ertesi yıl kontratını uzatmıştı. Juventus'la Kenan Yıldız arasında sözleşme şartlarının iyileştirilmesi için yapılan görüşmelerde sona gelindi.
La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, ligde gelecek hafta oynanacak Lazio maçından önce yeni kontrata imza atacak. Milli futbolcunun şu anki kontratıyla takımda en az kazanan isimlerden arasında yer aldığı ve maaşının yıllık 1.7 milyon euro olduğu aktarıldı.

20 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesinin 2030'a kadar geçerli olacağı ve maaşının 6 milyon euroya yükseltileceği ifade edildi. Juventus'la Kenan'ın tüm şartlarda anlaşma sağladığı ve 10 gün içinde resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Böylece Kenan Yıldız'ın yeni maaşı, mevcut kontratının 3.5 katı olacak.

Sezon başında Lille'den ayrılıp Juventus'a transfer olan Jonathan David'in maaşıyla Kenan Yıldız'ın yeni maaşının aynı seviyede olacağı belirtildi. Haberde takımın en çok kazanan ismi Dusan Vlahovic'in sezon sonunda takımdan ayrılmasının ardından Kenan ve David'in Juventus'ta maaşı en yüksek isimler olacağına dikkat çekildi.

JUVENTUS KARNESİ

Juventus formasıyla A takımda 114 maça çıkan Kenan Yıldız, 25 gol ve 9 asist kaydetti. Milli futbolcu İtalyan ekibinin altyapısında ise görev yaptığı 46 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistle oynadı.

Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı

Spor

Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı

Kocaelispor’dan dev hamle! Manchester City'den dikkat çeken transfer
Kocaelispor’dan dev hamle! Manchester City'den dikkat çeken transfer

Spor

Kocaelispor’dan dev hamle! Manchester City'den dikkat çeken transfer

Beşiktaş durdurulamıyor! Kartal 11 maçlık dev seriyi Konyaspor galibiyetiyle perçinledi
Beşiktaş durdurulamıyor! Kartal 11 maçlık dev seriyi Konyaspor galibiyetiyle perçinledi

Spor

Beşiktaş durdurulamıyor! Kartal 11 maçlık dev seriyi Konyaspor galibiyetiyle perçinledi

Uğur Uçar'dan özeleştiri! Pendikspor'da oyun performansı hayal kırıklığı yarattı
Uğur Uçar'dan özeleştiri! Pendikspor'da oyun performansı hayal kırıklığı yarattı

Spor

Uğur Uçar'dan özeleştiri! Pendikspor'da oyun performansı hayal kırıklığı yarattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23