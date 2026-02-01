Köpeğini Passatla dolaştıran CHP’li Sinem, kediye kör!

HABER MERKEZİ

Her yaptığı olay olan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın köpeğini makam araçlarıyla gezdirildiği ilçede sokak hayvanlarına sahip çıkılmadığı ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından belediyeye götürülen hasta sokak kedisine yetkililerinin ilgilenmediği belirtildi. Vatandaş geçtiğimiz gün saat 14.39’da Üsküdar Belediyesi’ne ait 444 0 875 numaralı veteriner hattını arayarak, Sultantepe Mahallesi Muhtarlığı civarında bulunan bir sokak kedisinin iki gözünün iltihaplı olduğunu ve acil müdahale gerektiğini bildirdi. Durumun aciliyeti vurgulanırken yetkililer ise kaydın oluşturulduğunu ve ekip yönlendirileceğini belirtti. Ekibinin kısa sürede geleceği düşünülerek kedinin başından mahalleden iki çocuk görevlendirildi. Ancak 5,5 saat geçmesine rağmen kimse gelmedi. Saat 19.39 sularında belediyeden aranan vatandaş, oldukça sert bir üslupla “Bir kayıt açtırmışsınız, kedi nerede?” sorusuyla karşılaştığını belirtti. Vatandaş, sokak hayvanı için saatlerce nöbet tutulamayacağını ifade ederek konumu tekrar tarif etti. Kedinin fotoğrafını göndermek istediğini söylemesine rağmen, arayan numaranın WhatsApp destekli olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine olay yerine bizzat giden vatandaş, belediye ekibini bölgede bulamadı. Tekrar yapılan telefon görüşmesinde, ekiplerin kediyi bulamadıkları gerekçesiyle bölgeden ayrıldığı bilgisi verildi. Olaydan sonra belediye tarafından gönderilen ilk SMS’te “kaydınız oluşturulmuştur” ifadesi yer aldı. Ertesi sabah saat 08.55’te gönderilen ikinci mesajda ise “Ekibimiz adrese gitmiş, yapılan kontrol ve aramalarda kedi bulunamamıştır” denildi. Ekibin kediyi bulmadan bölgeden ayrıldığını ve bu kaydın gerçeği yansıtmadığını belirten vatandaş, yaşananlara tepki göstererek, “İki gözü iltihap akıtan bir kediye bile müdahale edilmeyecekse belediyenin veterinerlik birimi hangi hayvana hizmet edecek?” diyerek duruma isyan etti.