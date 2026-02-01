Antalya'daki feci kazada yeni gelişme: Vefat eden 9 kişinin isimleri belli oldu!

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında bilanço ağırlaştı. Yoğun sis ve kayganlaşan yol nedeniyle virajı alamayan yolcu otobüsü, şarampole devrilerek adeta bir metal yığınına dönüştü. Kazada 8 kişi olay yerinde, otobüs şoförü ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 21 kişinin tedavisi sürerken, 7 yaralının durumunun kritik olduğu öğrenilirken isimler tek tek açıklandı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana trafik kazasında dün akşam Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan, içerisinde 34 yolcu ve mürettebatın bulunduğu İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Ardından yan yatarak yatlaşık 90 metre sürüklenen otobüs bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Antalya Şehir Hastanesi, Döşemealtı Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada 8’i olay yerinde otobüs şoförü İzzet Karağaağaç ise hastanede hayatını kaybetti.

7’si ağır olmak üzere toplam 21 yaralının hastanedeki tedavileri devam ederken, kazada hayatını kaybeden yolcuların isimleri belli oldu. Feci kazada Onur Yılmaz (21), Pervin Önel, (22), Aslı Çevik (47), Zeynep Koçak (49), Bilgenur Koçak (15), Seymen Çınar Sarı (12), İzzet Karaağaç (53), Resmiye Göktepe (62), Erdil Demirsoy (35) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan İ.D., T.G., K.Ç., Y.O., N. N. Ç., B.D., M.A., A.C, A.D., H.Ç., B.Ç., F. S. G., N. K., F. S., S.S., Y.Y.Y., C.Y., C.L., M.K., A.N.G., S.Ç.’nin hastanede tedavileri devam ederken, T.F. M.T.L, R.B., R.T., A.D., M.Y.D., F.G., K.M., M.Ö. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.