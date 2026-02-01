  • İSTANBUL
Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?

Hepimizin ceviz ve fındık sevdalısı olduğu aşikarken, bu bilgiler bizleri ve kuruyemiş severleri şaşırtacak cinsten olsa gerek...

Foto - Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?

En faydalı kuruyemiş fındık ve ceviz olarak biliniyordu. Sağlığa en faydalı 3 kuruyemiş belli oldu.

Foto - Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?

Yüksek besin değerleri ve lezzetleriyle birçok insanın favorisi olan kuruyemişler, diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Foto - Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?

Hiçbir kuruyemiş tek başına zararlı olarak değerlendirilemez. Uygulanan işlemler ve tüketim alışkanlıkları, olumsuz etkilere yol açar. Fındık gibi popüler kuruyemişlerin kavrulması, besin değerlerinin kaybolmasına ve potansiyel olarak kanserojen hale gelmesine neden olur.

Foto - Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?

İŞTE EN SAĞLIKLI KURUYEMİŞLER

Foto - Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?

1. Kuru Üzüm Türkiye'de bolca bulunan ancak ihracatta tercih edilen kuru üzüm, en sağlıklı kuruyemiş türleri arasında yer alıyor.

Foto - Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?

2. Badem Badem, Türkiye'de en çok sevilen kuruyemişlerden biridir ve besin değerleri açısından adeta bir şifa kaynağı.

Foto - Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?

3. Antep Fıstığı Tatlı ve çikolatalarda sıkça yer alan Antep fıstığı, zengin doymamış yağ asidi içeriği ile kalp sağlığını destekliyor.

