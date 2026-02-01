Ne ceviz ne de fındık gerçek bambaşka... En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?
Hepimizin ceviz ve fındık sevdalısı olduğu aşikarken, bu bilgiler bizleri ve kuruyemiş severleri şaşırtacak cinsten olsa gerek...
En faydalı kuruyemiş fındık ve ceviz olarak biliniyordu. Sağlığa en faydalı 3 kuruyemiş belli oldu.
Yüksek besin değerleri ve lezzetleriyle birçok insanın favorisi olan kuruyemişler, diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Hiçbir kuruyemiş tek başına zararlı olarak değerlendirilemez. Uygulanan işlemler ve tüketim alışkanlıkları, olumsuz etkilere yol açar. Fındık gibi popüler kuruyemişlerin kavrulması, besin değerlerinin kaybolmasına ve potansiyel olarak kanserojen hale gelmesine neden olur.
İŞTE EN SAĞLIKLI KURUYEMİŞLER
1. Kuru Üzüm Türkiye'de bolca bulunan ancak ihracatta tercih edilen kuru üzüm, en sağlıklı kuruyemiş türleri arasında yer alıyor.
2. Badem Badem, Türkiye'de en çok sevilen kuruyemişlerden biridir ve besin değerleri açısından adeta bir şifa kaynağı.
3. Antep Fıstığı Tatlı ve çikolatalarda sıkça yer alan Antep fıstığı, zengin doymamış yağ asidi içeriği ile kalp sağlığını destekliyor.
