Trump'ın enerji eşkıyalığı: Kaçırdığı liderin petrolünü dünyaya pazarlıyor!

Trump’ın küresel diplomasiyi bir "kovboy filmi"ne çeviren zorba stratejisi, 2026 yılının başında tüm dünyayı dehşete düşüren bir "modern çağ eşkıyalığına" dönüştü. Ocak ayında bizzat emrini verdiği askeri operasyonla Nicolas Maduro’yu kaçıran ve Venezuela’yı adeta bir "şirket" gibi yönetmeye başlayan Trump, şimdi de bu ülkenin kaynaklarını sömürgeci bir hırsla pazarlıyor. Hindistan’a "İran’ı bırak, benim gasp ettiğim Venezuela petrolünü al" talimatı vererek küresel enerji piyasalarında eşkıyalık düzenini resmileştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, egemen devletlerin dış ticaretini açıkça dizayn etmeye başladı. Hindistan’ın İran yerine artık Venezuela’dan petrol alacağını ilan eden Trump, Çin’e de lütfedermişçesine "Kapımız açık" mesajı gönderdi. Bölgeye savaş gemilerini yollayan Trump, İran’ı ise nükleer tehdit ve askeri abluka ile masaya diz çöktürmeye çalışıyor.

Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol satın alacağını, Çin'e de kapının açık olduğunu söyledi.

Trump, ABD'nin küresel enerji politikaları kapsamında Venezuela petrolünün yönlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hindistan geliyor ve İran'dan almak yerine Venezuela'dan petrol satın alacak." diyen Trump, bu konuda "anlaşma konseptinin" halihazırda oluşturulduğunu bildirdi.

Trump, Venezuela petrolü konusunda Çin'e de kapının açık olduğunu belirtti.

Küba'yla görüşmelere başladıklarını kaydeden Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Küba'ya yönelik ambargonun insani krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunmasına ilişkin, "İnsani kriz olması gerekmiyor. Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Böylece Küba yeniden özgür olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, İran konusunda ise nihai karar alıp almadığı yönündeki soruya, bölgede güçlü askeri unsurların bulunduğunu vurgulayarak yanıt verdi.

"Bunu kesin olarak söyleyemem ancak o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Umarım kabul edilebilir bir şey üzerinde müzakere ederler." diye konuşan Trump, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini dile getirdi.

Trump, "Nükleer silahların olmadığı, herkes için tatmin edici bir müzakere anlaşması yapılabilir ve bunu yapmaları gerekir ancak bunu yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Ama bizimle görüşüyorlar. Ciddi şekilde bizimle görüşüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

