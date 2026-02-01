  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Yeniakit Publisher
İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: "Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: “Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!”

İsrail destekçisi Yahudi milyarder Jeffrey Epstein isimli pedofile ait yeni dosyalar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Foto - İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: "Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!"

Belgeler büyük ses getirirken, özellikle eski ABD Başkanları George Bush ve Bill Clinton hakkındaki dosyalar büyük tartışmaya neden oldu.

Foto - İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: "Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!"

TECAVÜZ EDİP ETLERİNİ YEDİLER// Batı medeniyetinin ne kadar çöktüğünü kanıtlayan belgelere göre, Bush ve Clinton erkek çocuklara tecavüz etti, bu çocuklar daha sonra bir ritüel ile parçalandı ve yamyam gibi yenildi!..

Foto - İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: "Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!"

Kendisini “Epstein kurbanı” olarak tanıdan bir mağdurun ifadelerinin yer aldığı belgede şu ifadeler yer aldı:

Foto - İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: "Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!"

“(İfade veren kurban) Yat üzerinde, Afrikalı Amerikalı erkeklerin beyaz sarışın kadınlarla ilişkiye girdiğini gördüğünü, ilişki sırasında hepsinin kanamaları olduğunu söyledi.

Foto - İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: "Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!"

Ayakları kesici bir aletle kesilen, bir tür ritüelistik kurban edilme törenine maruz kaldı.

Foto - İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: "Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!"

Yatta bebeklerin parçalandığını, bağırsaklarının çıkarıldığını ve kişilerin bu bağırsaklardan çıkan dışkıyı yediğini gördü.

Foto - İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: "Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!"

Ayrıca George Bush tarafından tecavüze uğradı.”

Yorumlar

M.ucr

Ooooggg midem bulandı

Erol

Allah topunuzun belasını versin inşaallah Tahrif edilen İncil ve Tevrat a iman eden siyonist ve evangelist insan müsveddelerinin inananlara ders olması bütün bu olanların hesabının bizlerden sorulacağının bilinmesi gerektiğinin idrak edilmesi temennisi ile
