İki eski ABD Başkanı’nın ismi Epstein dosyasında geçti: “Çocuklara tecavüz edip etlerini yediler!”
İsrail destekçisi Yahudi milyarder Jeffrey Epstein isimli pedofile ait yeni dosyalar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Belgeler büyük ses getirirken, özellikle eski ABD Başkanları George Bush ve Bill Clinton hakkındaki dosyalar büyük tartışmaya neden oldu.
TECAVÜZ EDİP ETLERİNİ YEDİLER// Batı medeniyetinin ne kadar çöktüğünü kanıtlayan belgelere göre, Bush ve Clinton erkek çocuklara tecavüz etti, bu çocuklar daha sonra bir ritüel ile parçalandı ve yamyam gibi yenildi!..
Kendisini “Epstein kurbanı” olarak tanıdan bir mağdurun ifadelerinin yer aldığı belgede şu ifadeler yer aldı:
“(İfade veren kurban) Yat üzerinde, Afrikalı Amerikalı erkeklerin beyaz sarışın kadınlarla ilişkiye girdiğini gördüğünü, ilişki sırasında hepsinin kanamaları olduğunu söyledi.
Ayakları kesici bir aletle kesilen, bir tür ritüelistik kurban edilme törenine maruz kaldı.
Yatta bebeklerin parçalandığını, bağırsaklarının çıkarıldığını ve kişilerin bu bağırsaklardan çıkan dışkıyı yediğini gördü.
Ayrıca George Bush tarafından tecavüze uğradı.”
