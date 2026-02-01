İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

Dugin, "Bence İsrail'in, Epstein dosyasından bazı belgeleri sızdırmak suretiyle Trump'ı İran'a saldırmaya zorlamak için şantaj yaptığı yönündeki iddia çok dar bir bakış açısı. Çok daha ciddi bir şey olacak," diyerek daha büyük bir komplonun işaretini verdi.