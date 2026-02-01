  • İSTANBUL
Gündem
11
Yeniakit Publisher
İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

İsrail destekçisi Yahudi pedofili sapık Jeffrey Epstein'in tartışmalı dosyaları bir kez daha dünya gündemini altüst etti.

Foto - İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı yeni belgeler, Epstein'in cinsel istismar ağına dair şok edici detaylar ortaya koyarken, iddialar bu kez uluslararası siyasete sıçradı. Belgelerde, Epstein'in adası ve bağlantıları üzerinden yüksek profilli isimlerin karıştığı suçlamalar yer alıyor.

Foto - İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

Özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein ile ilişkileri yeniden mercek altına alınırken, en çarpıcı iddia İsrail'in bu dosyaları kullanarak Trump'ı İran'a yönelik bir askeri müdahaleye zorladığı yönünde.

Foto - İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

Sızdırılan belgelerde, Epstein'in 2019'daki ölümünden sonra mahkeme tarafından kısmen kamuoyuna açıklanan listelere ek olarak, yeni isimler ve detaylar ortaya çıktı. İddialara göre:

Foto - İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

Trump'ın Epstein'in partilerine birden fazla kez katıldığı ve bazı tanık ifadelerinde "uygunsuz davranışlar"dan bahsedildiği öne sürülüyor.

Foto - İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

İsrail istihbaratının, bu belgeleri stratejik bir araç olarak kullanarak Trump'ı Orta Doğu politikalarında manipüle etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Özellikle İran'a karşı olası bir saldırı için şantaj yapıldığı söyleniyor.

Foto - İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

Belgelerde, Epstein'in ağına dahil olan diğer isimler arasında iş insanları, politikacılar ve hatta bazı Avrupa kraliyet ailesi üyeleri de yer alıyor. Bu iddialar, sosyal medyada hızla yayılırken, #EpsteinFiles etiketi altında milyonlarca paylaşım yapıldı.

Foto - İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

Ve en önemlisi, Trump’ın İran ile anlaşmaktan bahsettiği bir dönemde söz konusu belgelerin yayınlanması, “Mossad Trump’ı İran’a saldırmaya ikna etmek istiyor, saldırmazsa daha çok belge yayınlanacak” yorumlarına neden oldu.

Foto - İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

Bu gelişmeler, ABD'de siyasi tartışmaları alevlendirirken, uluslararası yorumcular da konuya dahil oldu.

Foto - İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

Rus siyaset bilimci ve filozof Alexander Dugin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları "dar bir bakış açısı" olarak nitelendirdi.

Foto - İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!

Dugin, "Bence İsrail'in, Epstein dosyasından bazı belgeleri sızdırmak suretiyle Trump'ı İran'a saldırmaya zorlamak için şantaj yaptığı yönündeki iddia çok dar bir bakış açısı. Çok daha ciddi bir şey olacak," diyerek daha büyük bir komplonun işaretini verdi.

Yorumlar

56

alçak israil yahudileri birgün kökünüz kazınacak alçak yahudi siyonistler mhpye söyleyin abd kuklalığında türkiyede yaşamın onurlu değeri olurmu sorun kendisine

Saim genç

SİYONİST ittifak ABD başkanı TRUMPA yaptiracaklarini yaptırdıktan( Dünyayı ateşe atacaklar) SONRA yüzüne karşı yaptığı günahları söyleyip,günah keçisi ilan edip işi bitireecekler Not TRUMPA Birde iran korkusu saldılar İran beni öldürürse İran'ı haritadan silin İş İran'la bitmeyecek gibi DUGİN söylemek istediği tehlikeli günler geliyor.
