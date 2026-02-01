İsrail Epstein dosyalarını Trump’ı sıkıştırmak için mi yayınlıyor? Dugin’in açıklaması tam ters köşe!
İsrail destekçisi Yahudi pedofili sapık Jeffrey Epstein'in tartışmalı dosyaları bir kez daha dünya gündemini altüst etti.
ABD Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı yeni belgeler, Epstein'in cinsel istismar ağına dair şok edici detaylar ortaya koyarken, iddialar bu kez uluslararası siyasete sıçradı. Belgelerde, Epstein'in adası ve bağlantıları üzerinden yüksek profilli isimlerin karıştığı suçlamalar yer alıyor.
Özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Epstein ile ilişkileri yeniden mercek altına alınırken, en çarpıcı iddia İsrail'in bu dosyaları kullanarak Trump'ı İran'a yönelik bir askeri müdahaleye zorladığı yönünde.
Sızdırılan belgelerde, Epstein'in 2019'daki ölümünden sonra mahkeme tarafından kısmen kamuoyuna açıklanan listelere ek olarak, yeni isimler ve detaylar ortaya çıktı. İddialara göre:
Trump'ın Epstein'in partilerine birden fazla kez katıldığı ve bazı tanık ifadelerinde "uygunsuz davranışlar"dan bahsedildiği öne sürülüyor.
İsrail istihbaratının, bu belgeleri stratejik bir araç olarak kullanarak Trump'ı Orta Doğu politikalarında manipüle etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Özellikle İran'a karşı olası bir saldırı için şantaj yapıldığı söyleniyor.
Belgelerde, Epstein'in ağına dahil olan diğer isimler arasında iş insanları, politikacılar ve hatta bazı Avrupa kraliyet ailesi üyeleri de yer alıyor. Bu iddialar, sosyal medyada hızla yayılırken, #EpsteinFiles etiketi altında milyonlarca paylaşım yapıldı.
Ve en önemlisi, Trump’ın İran ile anlaşmaktan bahsettiği bir dönemde söz konusu belgelerin yayınlanması, “Mossad Trump’ı İran’a saldırmaya ikna etmek istiyor, saldırmazsa daha çok belge yayınlanacak” yorumlarına neden oldu.
Bu gelişmeler, ABD'de siyasi tartışmaları alevlendirirken, uluslararası yorumcular da konuya dahil oldu.
Rus siyaset bilimci ve filozof Alexander Dugin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları "dar bir bakış açısı" olarak nitelendirdi.
Dugin, "Bence İsrail'in, Epstein dosyasından bazı belgeleri sızdırmak suretiyle Trump'ı İran'a saldırmaya zorlamak için şantaj yaptığı yönündeki iddia çok dar bir bakış açısı. Çok daha ciddi bir şey olacak," diyerek daha büyük bir komplonun işaretini verdi.
