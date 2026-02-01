  • İSTANBUL
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi
Giriş Tarihi:

Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi

Kayseri'de soğuk havaların etkili olmasıyla grip vakalarında artış olduğunu kaydeden aktar Hanzala Altun, geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızını önerdi.

#1
Foto - Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi

Kayseri'de 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun; gribin ve öksürüğün eskisinden daha sert geçtiğini söyledi.

#2
Foto - Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi

Ihlamurun eksik edilmemesini söyleyen Altun, öksürük ve akciğerleri temizlemek için akgünlük sakızını önerdi.

#3
Foto - Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi

Kış aylarının bastırmasıyla grip salgını ve geçmeyen öksürüğe doğal tavsiyelerde bulunan Altun,

#4
Foto - Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi

"Şu anda ortada bir salgın var. Hem öksürük hem nezle ve grip. Bu öksürük öncekiler gibi değil vücutta daha fazla kalıyor.

#5
Foto - Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi

Eskiden 1 haftada geçen grip şimdi geçmiyor. Biz bu grip için C vitamini tarzı şeyler öneriyoruz.

#6
Foto - Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi

Zaten ıhlamur hayatımızdan asla eksik etmememiz gerekli. Narçiçeği, zencefil öneriyoruz.

#7
Foto - Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi

Öksürük ve akciğerleri temizlemek içinde akgünlük sakızı, andız pekmezi, keçiboynuzu özü öneriyorum.

#8
Foto - Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi

Karadut özü çocuklarda daha etkili, öneriyorum. Bunların yanı sıra kullana bileceğiz kış çayı tazıdan da olur.

#9
Foto - Onun ismi artık tüm aktarlarda geçti! Grip ve geçmeyen öksürüğe akgünlük sakızı tavsiyesi

Ekinezya çayları kaynatılıp tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Yetişkinlerde pekmezleri sabah akşam 1 er tatlı kaşığı, çocuklarda ise günde 1 tatlı kaşığı kullana bilirsiniz. Bizim tek isteğimiz doğal ve bilindik yerden alınmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

