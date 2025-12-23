Süphan Dağı'nda müthiş manzara

Adilcevaz tarafında meydana gelen ve Ahlat ilçesinden de net bir şekilde görülebilen mercek bulutu, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görsel şölen sunan bu doğa olayı, özellikle Tatvan-Ahlat karayolunu kullanan sürücüler tarafından da ilgiyle izlendi.

Süphan Dağı’nın zirvesinde oluşan ve dağın tepesini adeta bir şapka gibi saran mercek bulutu, Tatvanlı doğa fotoğrafçısı Oğuz Mutlu tarafından profesyonel açıdan görüntülendi.

Ortaya çıkan kareler, Süphan Dağı’nın ihtişamını ve bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.