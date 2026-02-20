  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dikkat mideniz genişletirsiniz! İftarda en çok yapılan hata Türkiye'yi aralarına almak istemiyorlardı! Olmadığımız masa dağıldı, 100 milyar avroluk savaş uçağı projesi çöktü Sialendoskopi yöntemi öne çıktı: Susuzluk değil, uyarı: Ağız kuruluğu hafife alınmamalı Uzman hekim tek tek sıraladı: Oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uzmanından öneriler ASELSAN ile BAYRAKTAR arasında dev işbirliği! KIZILELMA'ya elektronik kalkan Fenerbahçe Archie'yi aldığı paraya satmaya hazır! Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması Juventus’un yeni forması dikkat çekti! Milli 'yıldız' tanıtıma damga vurdu
Spor
5
Yeniakit Publisher
Juventus’un yeni forması dikkat çekti! Milli 'yıldız' tanıtıma damga vurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Juventus’un yeni forması dikkat çekti! Milli 'yıldız' tanıtıma damga vurdu

İtalya devi Juventus, resmi maçlarda giyeceği bu sezonki dördüncü formasını tanıttı. Forma tanıtımına milli futbolcu Kenan Yıldız damga vurdu.

#1
Foto - Juventus’un yeni forması dikkat çekti! Milli 'yıldız' tanıtıma damga vurdu

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, bu sezonki dördüncü formasını tanıttı.

#2
Foto - Juventus’un yeni forması dikkat çekti! Milli 'yıldız' tanıtıma damga vurdu

İtalyan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada dördüncü formanın gelenek ve vizyonu aynı yönde birleştirdiği yorumu yapıldı.

#3
Foto - Juventus’un yeni forması dikkat çekti! Milli 'yıldız' tanıtıma damga vurdu

Dördüncü formanın 1996-97 sezonundan esinlenildiği ifade edilirken, Juventus'un ilk olarak 21 Şubat Cumartesi günü Como ile oynanacak maçta bu formayı giyeceği bildirildi.

#4
Foto - Juventus’un yeni forması dikkat çekti! Milli 'yıldız' tanıtıma damga vurdu

Dördüncü formanın tanıtım fotoğrafında milli futbolcu Kenan Yıldız yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konya uzaya çıkıyor
Aktüel

Konya uzaya çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye’de ilk olan Küp Uydu” projesi hayata geçiriliyor. Konya..
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Müslüman Anadolu insanının mukaddesatına her fırsatta saldıran, camileri ahıra çevirip ezanı aslından koparan tek parti diktatoryasının bir ..
Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!
Gündem

Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti!

Erzincan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, yağmurlu bir programda şemsiyesini koruma polisine taşıttığı eleştirilerine cevap vererek dur..
İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu
Gündem

İstanbul'un yeni başsavcısı belli oldu

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Dönmez’den boşala..
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı
Gündem

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı... İki bakanlığa ve valiliklere yeni atama

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişiklikleri yapılırken, çok sayıda vali ve kay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23