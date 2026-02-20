Juventus’un yeni forması dikkat çekti! Milli 'yıldız' tanıtıma damga vurdu
İtalya devi Juventus, resmi maçlarda giyeceği bu sezonki dördüncü formasını tanıttı. Forma tanıtımına milli futbolcu Kenan Yıldız damga vurdu.
İtalya devi Juventus, resmi maçlarda giyeceği bu sezonki dördüncü formasını tanıttı. Forma tanıtımına milli futbolcu Kenan Yıldız damga vurdu.
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, bu sezonki dördüncü formasını tanıttı.
İtalyan ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada dördüncü formanın gelenek ve vizyonu aynı yönde birleştirdiği yorumu yapıldı.
Dördüncü formanın 1996-97 sezonundan esinlenildiği ifade edilirken, Juventus'un ilk olarak 21 Şubat Cumartesi günü Como ile oynanacak maçta bu formayı giyeceği bildirildi.
Dördüncü formanın tanıtım fotoğrafında milli futbolcu Kenan Yıldız yer aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23